Γέμισε το TikTok με ψεύτικα βίντεο που δείχνουν ηλικιωμένους να «συλλαμβάνονται» από την ΕΛ.ΑΣ.

Τις τελευταίες ημέρες, το TikTok έχει κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν… γιαγιάδες να συλλαμβάνονται από την αστυνομία επειδή, υποτίθεται, έκλεψαν ένα μήλο ή διέπραξαν άλλες «παρανομίες». Μόνο που τίποτα από αυτά δεν συνέβη στην πραγματικότητα.

Τα βίντεο είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης — τα λεγόμενα AI deepfakes — και αποτελούν τη νέα viral «τρέλα» των χρηστών. Δημιουργημένα με τη βοήθεια εξελιγμένων αλγορίθμων, παρουσιάζουν με εντυπωσιακά ρεαλιστικό τρόπο ανθρώπους και σκηνές που δεν υπήρξαν ποτέ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών, ιδιαίτερα όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, να πιστεύουν πως τα βίντεο είναι αυθεντικά.

O Γιώργος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος ε.α. και πρώην Διοικητής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega είπε ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να οδηγήσει από ψευδείς ειδήσεις μέχρι παραπληροφόρηση και χειραγώγηση.

«Το πρόβλημα δεν είναι τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά η απουσία της κριτικής σκέψης. Πρέπει να έχουμε μία παιδεία, να διασταυρώνουμε τις πηγές».

«Εγώ βλέπω 4 ποινικά αδικήματα. Διασπορά ψευδών ειδήσεων, παράνομη χρήση εικόνας και φωνής, καθώς τα πρόσωπα που δείχνουν είναι υπαρκτά, η συκοφαντική δυσφήμιση και το αδίκημα της εξύβρισης. Είναι επικίνδυνο όταν διαδίδονται τέτοια βίντεο. Αυτό το βίντεο δημιουργεί και αρνητικές εντυπώσεις για την Αστυνομία. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ως πολίτες αλλά πρέπει να γίνουν και βήματα από την Πολιτεία», πρόσθεσε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, Αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ.