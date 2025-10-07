newspaper
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Συρία: Άμεση κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε μεταξύ κυβέρνησης και κουρδικών δυνάμεων
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 15:55

Συρία: Άμεση κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε μεταξύ κυβέρνησης και κουρδικών δυνάμεων

Η εκεχειρία μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των κουρδικών δυνάμεων θα τεθεί σε ισχύ αμέσως

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Σε γενική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Μούρχαφ Αμπού Κάσρα και ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί.

Οι συμπλοκές λάμβαναν χώρα στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η συμφωνία του Μαρτίου ξανά σε ισχύ

Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών επισκιάζουν μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφτηκε τον Μάρτιο ανάμεσα στις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τη νέα υπό ισλαμική ηγεσία κυβέρνηση της Συρίας για την ενσωμάτωση της περιφερειακής δύναμης στους κρατικούς θεσμούς.

Η συμφωνία είχε σκοπό να βοηθήσει να ενωθεί μια κατακερματισμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου χώρα και να ανοίξει τον δρόμο για τις υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους το ένα τέταρτο της Συρίας ώστε να ενωθούν με τη Δαμασκό, μαζί με περιφερειακά κουρδικά σώματα διακυβέρνησης.

Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25

«Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε μόλις μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
