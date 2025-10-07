Συρία: Άμεση κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε μεταξύ κυβέρνησης και κουρδικών δυνάμεων
Η εκεχειρία μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των κουρδικών δυνάμεων θα τεθεί σε ισχύ αμέσως
Σε γενική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Μούρχαφ Αμπού Κάσρα και ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί.
Οι συμπλοκές λάμβαναν χώρα στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, πρόσθεσε το υπουργείο.
Η συμφωνία του Μαρτίου ξανά σε ισχύ
Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών επισκιάζουν μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφτηκε τον Μάρτιο ανάμεσα στις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τη νέα υπό ισλαμική ηγεσία κυβέρνηση της Συρίας για την ενσωμάτωση της περιφερειακής δύναμης στους κρατικούς θεσμούς.
Η συμφωνία είχε σκοπό να βοηθήσει να ενωθεί μια κατακερματισμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου χώρα και να ανοίξει τον δρόμο για τις υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους το ένα τέταρτο της Συρίας ώστε να ενωθούν με τη Δαμασκό, μαζί με περιφερειακά κουρδικά σώματα διακυβέρνησης.
