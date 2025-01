Δεκάδες νεκροί σε συκρούσεις φιλότουρκων μαχητών με κουρδικές δυνάμεις

Τουλάχιστον 24 μαχητές, σχεδόν όλοι μέλη ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Τουρκία, σκοτώθηκαν σε μάχες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ, συμμαχία με βασική συνιστώσα κουρδική ένοπλη οργάνωση), ανέφερε χθες Πέμπτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Είκοσι τρία μέλη οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Αγκυρα και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου της Μάνμπιτζ, που αναφέρεται στις ΣΔΔ, έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «μη οριστικό» απολογισμό μαχών που είχαν έναυσμα εφόδους των προσκείμενων στην Τουρκία παρατάξεων σε δυο χωριά νότια της Μάνμπιτζ.

SDF releases footage of drone strikes against the Turkish led SNA in the countryside of Manbij.

Manbij saw some of the fiercest fighting today

Per SDF statement:

– Hundreds of Uzbek, Chechen and Turkestani (Kazakhstan) fighters participated in the attack under the banner of… pic.twitter.com/eJHER8WQEt

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) January 2, 2025