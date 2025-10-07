Στο Παγκρήτιο ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
Στο Παγκρήτιο, τον προσεχή Ιανουάριο, θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ.
Για τις 3 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ. Εντός της Τρίτης (7/10), μάλιστα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αναμένεται να επικυρώσει την έδρα του αγώνα. Αυτή θα είναι το Παγκρήτιο, στο Ηράκλειο, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κατάλληλο το γήπεδο για τη διεξαγωγή του ματς.
Απορρίφθηκε το ΟΑΚΑ
Για έδρα του τελικού είχε εξεταστεί και το ΟΑΚΑ, ωστόσο αυτό απορρίφθηκε λόγω έργων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.
Να σημειωθεί πως, ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει μετά το 2007, όταν τότε το είχαν κατακτήσει οι Πειραιώτες, απέναντι στην Κυπελλούχο της περασμένης σεζόν, Λάρισας (1-0).
Υπενθυμίζεται ότι στις 17 του περασμένου Μαΐου, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-0 του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
