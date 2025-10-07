Μικροσκοπικός, με έντονα χρώματα και δηλητηριώδης. Ένα νέο είδος βατράχου ανακαλύφθηκε από ομάδα επιστημόνων στην περουβιανή Αμαζονία, όπως ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp).

Το μόλις «15 χιλιοστών» αμφίβιο ονομάστηκε Ranitomeya hwata, σημειώνει η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει την ημερομηνία της ανακάλυψής του.

Πρόκειται για «ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους Ranitomeya», σημείωσε η Sernanp. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από τα έντονα χρώματά της και μια μοναδική αναπαραγωγική συμπεριφορά.

Τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά ανά τόπο αναπαραγωγής», διευκρίνισε η Sernanp.

Οι βάτραχοι αυτοί ζουν αποκλειστικά στα δάση από μπαμπού Guadua. Χρησιμοποιούν τις φυσικές κοιλότητες στα φυτά αυτά, όπου αποθηκεύεται το βρόχινο νερό, για να αναπαραχθούν.

Το νέο είδος παρατηρήθηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις περιφέρειες του Ουκαγιαλί και του Μάδρε δε Δίος, στα σύνορα με τη Βραζιλία.

«Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την αξία που έχουν οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές ως καταφύγια για τη βιοποικιλότητα και για τα μοναδικά είδη», κατέληξε η Sernanp στην ανακοίνωσή της.