Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 11:54
Στον Πάνο Ρούτσι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Ο «αναγεννημένος» Οδυσσέας Βλαχοδήμος «κατέβασε ρολά» κι έβαλε… στοπ στην Μπαρτσελόνα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 06 Οκτωβρίου 2025 | 11:08

Ο «αναγεννημένος» Οδυσσέας Βλαχοδήμος «κατέβασε ρολά» κι έβαλε… στοπ στην Μπαρτσελόνα (pics, vid)

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στο πάρτι της Σεβίλλης με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα

Η Σεβίλλη πέτυχε εντυπωσιακή νίκη 4-1 επί της Μπαρτσελόνα και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του στο σπουδαίο αποτέλεσμα της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις στα οκτώ σουτ της Μπαρτσελόνα στην εστία.

H ομάδα του πρώην προπονητή της ΑΕΚ δεν περιορίστηκε απλώς στο να σταματήσει τους Καταλανούς, αλλά τους υπέταξε στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», σημειώνοντας την πρώτη νίκη επί της Μπαρτσελόνα μετά από μια δεκαετία με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Βλαχοδήμος, ήταν βασικός για τέταρτο συνεχόμενο ματς, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ηγέτης στην εστία της ομάδας.

O Βλαχοδήμος και τα εντυπωσιακά στατιστικά του κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Δέχθηκε μόλις 1 γκολ, ενώ η ανάλυση των ευκαιριών έδειξε ότι θα μπορούσε να είχε δεχθεί 2,41.

Έκανε επτά αποκρούσεις, όλες μέσα από την περιοχή, με τρεις από αυτές να έρχονται σε κρίσιμα σημεία όταν το σκορ ήταν 2-1: στο 64′ σε σουτ του Πέδρι που έγινε κόρνερ, στην κεφαλιά του Έρικ Γκαρθία από το κόρνερ και στο πλασέ του Ρούνι στο 81′.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το ματς με 49 ενέργειες με την μπάλα, εκ των οποίων οι 35 ήταν πάσες. Από αυτές, 23 έφτασαν σε συμπαίκτη, με ποσοστό ευστοχίας 65%, ενώ 25 ήταν μακρινές μπαλιές, με 13 να βρίσκουν στόχο.

H απόκρουση του στο πέναλτι του Λεβαντόφσκι

Η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας γκολκίπερ συνεχίζει να αποτελεί ένας από τα πιο σταθερούς και ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει ο Ματίας Αλμέιδα στην Σεβίλλη.

Markets
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές

Business
Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά
Ντόμινο εξελίξεων 06.10.25

Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Μετά την παραίτηση Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, η έδρα του πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τον Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
