Ο «αναγεννημένος» Οδυσσέας Βλαχοδήμος «κατέβασε ρολά» κι έβαλε… στοπ στην Μπαρτσελόνα (pics, vid)

Η Σεβίλλη πέτυχε εντυπωσιακή νίκη 4-1 επί της Μπαρτσελόνα και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του στο σπουδαίο αποτέλεσμα της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις στα οκτώ σουτ της Μπαρτσελόνα στην εστία.

H ομάδα του πρώην προπονητή της ΑΕΚ δεν περιορίστηκε απλώς στο να σταματήσει τους Καταλανούς, αλλά τους υπέταξε στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», σημειώνοντας την πρώτη νίκη επί της Μπαρτσελόνα μετά από μια δεκαετία με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Βλαχοδήμος, ήταν βασικός για τέταρτο συνεχόμενο ματς, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ηγέτης στην εστία της ομάδας.

O Βλαχοδήμος και τα εντυπωσιακά στατιστικά του κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Δέχθηκε μόλις 1 γκολ, ενώ η ανάλυση των ευκαιριών έδειξε ότι θα μπορούσε να είχε δεχθεί 2,41.

Έκανε επτά αποκρούσεις, όλες μέσα από την περιοχή, με τρεις από αυτές να έρχονται σε κρίσιμα σημεία όταν το σκορ ήταν 2-1: στο 64′ σε σουτ του Πέδρι που έγινε κόρνερ, στην κεφαλιά του Έρικ Γκαρθία από το κόρνερ και στο πλασέ του Ρούνι στο 81′.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το ματς με 49 ενέργειες με την μπάλα, εκ των οποίων οι 35 ήταν πάσες. Από αυτές, 23 έφτασαν σε συμπαίκτη, με ποσοστό ευστοχίας 65%, ενώ 25 ήταν μακρινές μπαλιές, με 13 να βρίσκουν στόχο.

H απόκρουση του στο πέναλτι του Λεβαντόφσκι

Usually penalty takers who hop wait for the keeper to make a preemptive dive ala Jorginho. Lewandowski panicked when he realized Vlachodimos didn’t bite his bait, so he tried to place his shot as wide as possible. Failure on his end. Once again, Plan B.pic.twitter.com/LOEQ43KKJ4 — Arkan (@FalseTenn) October 5, 2025

LA PARADA CLAVE DE VLACHODIMOS 🤯 De lo que pudo ser el gol del empate, al 3-1 en 30 segundos 👀 pic.twitter.com/qb7RONrm0h — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας γκολκίπερ συνεχίζει να αποτελεί ένας από τα πιο σταθερούς και ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει ο Ματίας Αλμέιδα στην Σεβίλλη.