Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…
Διδακτική αποδείχθηκε η επίσκεψη που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne». Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αλλά και η Γαλλία συγκεκριμένα εν μέσω πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στο Παρίσι και στην προεδρία Μακρόν.
Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόνη και συζήτηση με φοιτητές
Ο τίτλος της εκδήλωσης: «Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» έδωσε την ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα να ασκήσει σκληρή κριτική στην «αυταρχική Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και μίλησε για την ανάγκη να επανέλθει η Αριστερά στο δρόμο της ανάληψης της κοινωνικής και της κυβερνητικής ευθύνης
Ζωηρό ενδιαφέρον και μια μεγάλη αλήθεια
Μετά την ομιλία του και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να τον ρωτήσει. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδέχθηκε το αίτημα και αφού γύρισε για λίγο στο ξενοδοχείο που διέμενε, τους κάλεσε για μια μπύρα προκειμένου να απαντήσει σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για να τους ακούσει.
Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο.
Στο τέλος, όπως εκμηστηρεύτηκε ο Αλ. Τσίπρας μάλλον αυτός ήταν που έλυσε απορίες και αποκόμισε από αυτή τη συνάντηση.
- Η βαθμολογία της Super League μετά από το ντέρμπι της Τούμπας (pic)
- Ο Ηλιόπουλος ζήτησε και τα… ρέστα, μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (vid+pic)
- Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
- Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
- Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα», ανέφερε o σύζυγος του θύματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις