Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ

Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, η πολιτιστική σκηνή της χώρας έγινε φτωχότερη, χάνοντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της. Ο Μίμης Πλέσσας, ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος που έντυσε με τη μουσική του γενιές Ελλήνων, έφυγε αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη.

Ένα χρόνο μετά, η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ, άνοιξε για πρώτη φορά το σπίτι τους και μίλησε με ειλικρίνεια για την απώλεια, τη μοναξιά, αλλά και την αίσθηση πως ο αγαπημένος της παραμένει ακόμη «παρών» στην καθημερινότητά της.

«Πολλές φορές του λέω ‘μπράβο Μίμη, αθάνατο τραγούδι αυτό’»

«Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε»

Η Λουκίλα Καρρέρ, στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του Μίμη Πλέσσα, λέγοντας πως τη διαχειρίστηκε με δύναμη και ρεαλισμό, αποδεχόμενη τη «νέα πραγματικότητα». Εξομολογήθηκε ότι της λείπει ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά νιώθει την παρουσία του μέσα από τις αναμνήσεις και το στούντιό του, όπου περνούσαν τις περισσότερες ώρες. Όπως είπε, ο συνθέτης «έφυγε» ήρεμα, με απόλυτη διαύγεια, και εξακολουθεί να της «μιλά» μέσα από όνειρα και μικρά σημάδια.

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Με πολλή δύναμη και υπομονή, αλλά αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.

»Τι να έκανα; Ευτυχώς, έφτασε σε μία ηλικία και δεν αρρώστησε, δεν έχασε το μυαλό του, επικοινωνούσαμε μέχρι την ώρα που έφυγε, οπότε ο ίδιος ο άνθρωπος μου λείπει. Έχω το σκυλάκι μας. Του μιλάω, νιώθω ότι είναι εδώ. Επειδή εδώ περνάγαμε τις περισσότερες ώρες, στο στούντιο του, εδώ δημιούργησε, εδώ είμαι το περισσότερο μέρος της ημέρας. Τον είδα μόνο δύο φορές στον ύπνο μου με μηνύματα που μου έστειλε», δήλωσε η Καρρέρ.

Σε άλλο σημείο, η Λουκίλα Καρρέρ σχολίασε, πώς αντιδράει όταν ακούει αγαπημένα κομμάτια του συζύγου της: «Πολλές φορές του λέω ‘μπράβο Μίμη, αθάνατο τραγούδι αυτό’».