Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ
«Αθάνατο τραγούδι αυτό» 05 Οκτωβρίου 2025 | 15:20

Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε», είπε μεταξύ άλλων η Λουκίλα Καρρέρ για τον θρυλικό Μίμη Πλέσσα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, η πολιτιστική σκηνή της χώρας έγινε φτωχότερη, χάνοντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της. Ο Μίμης Πλέσσας, ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος που έντυσε με τη μουσική του γενιές Ελλήνων, έφυγε αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη.

Ένα χρόνο μετά, η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ, άνοιξε για πρώτη φορά το σπίτι τους και μίλησε με ειλικρίνεια για την απώλεια, τη μοναξιά, αλλά και την αίσθηση πως ο αγαπημένος της παραμένει ακόμη «παρών» στην καθημερινότητά της.

«Πολλές φορές του λέω ‘μπράβο Μίμη, αθάνατο τραγούδι αυτό’»

«Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε»

Η Λουκίλα Καρρέρ, στην εκπομπή  Πρωινό Σαββατοκύριακο, μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια του Μίμη Πλέσσα, λέγοντας πως τη διαχειρίστηκε με δύναμη και ρεαλισμό, αποδεχόμενη τη «νέα πραγματικότητα». Εξομολογήθηκε ότι της λείπει ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά νιώθει την παρουσία του μέσα από τις αναμνήσεις και το στούντιό του, όπου περνούσαν τις περισσότερες ώρες. Όπως είπε, ο συνθέτης «έφυγε» ήρεμα, με απόλυτη διαύγεια, και εξακολουθεί να της «μιλά» μέσα από όνειρα και μικρά σημάδια.

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Με πολλή δύναμη και υπομονή, αλλά αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.

»Τι να έκανα; Ευτυχώς, έφτασε σε μία ηλικία και δεν αρρώστησε, δεν έχασε το μυαλό του, επικοινωνούσαμε μέχρι την ώρα που έφυγε, οπότε ο ίδιος ο άνθρωπος μου λείπει. Έχω το σκυλάκι μας. Του μιλάω, νιώθω ότι είναι εδώ. Επειδή εδώ περνάγαμε τις περισσότερες ώρες, στο στούντιο του, εδώ δημιούργησε, εδώ είμαι το περισσότερο μέρος της ημέρας. Τον είδα μόνο δύο φορές στον ύπνο μου με μηνύματα που μου έστειλε», δήλωσε η Καρρέρ.

Σε άλλο σημείο, η Λουκίλα Καρρέρ σχολίασε, πώς αντιδράει όταν ακούει αγαπημένα κομμάτια του συζύγου της: «Πολλές φορές του λέω ‘μπράβο Μίμη, αθάνατο τραγούδι αυτό’».

Τουρισμός
Vita.gr
Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Stream magazin
«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
Social 05.10.25

«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Το Ισραήλ πληρώνει Αμερικανούς influencers έως 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας «Project Esther», που ερευνάται για πιθανή παραβίαση του νόμου περί ξένων πρακτόρων.

Σύνταξη
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι
Ουκρανία 05.10.25

Με drones δεν κερδίζονται οι πόλεμοι

Πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά τα drones όταν ο αντίπαλος υπερέχει σε προσωπικό 3/1 και παράγει πολλαπλάσιες ποσότητες πυρομαχικών τον μήνα από ό,τι το σύνολο του ΝΑΤΟ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Για την αποσβεστική 05.10.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή
Δυσοίωνες προβλέψεις 05.10.25

Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη για την ελευθερία κρίνεται στην Ουκρανία

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της La lLiga.

Σύνταξη
«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
Social 05.10.25

«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Το Ισραήλ πληρώνει Αμερικανούς influencers έως 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας «Project Esther», που ερευνάται για πιθανή παραβίαση του νόμου περί ξένων πρακτόρων.

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;
Αθόρυβα 05.10.25

Το στοίχημα του Βασιλιά Κάρολου Γ’: Μια Μοναρχία να ταιριάζει στο σήμερα;

Ο βασιλιάς έχει εγκαταλείψει τις «παρεμβατικές» επιστολές προς υπουργούς και αποφεύγει ομιλίες που θα εκληφθούν ως πολιτικές. Η προσέγγιση του Κάρολου χαρακτηρίζεται ως πολύ εποικοδομητική.

Σύνταξη
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2
Media 05.10.25

Εφημερίδες εναντίον Google: Κύκλος 2

Οι ευρωπαίοι εκδότες εφημερίδων μικρών αλλά και μεγάλων χωρών έχουν αναμφισβήτητα πληγεί από την έλευση του Διαδικτύου και την ηγεμονική θέση της Google

Στέλιος Παπαθανασόπουλος
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Γάζα: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες»
Δύσκολος δρόμος 05.10.25

Τα βλέμματα στο Κάιρο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει τις «ασφαλείς ζώνες» της Γάζας

Η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή δεν ήταν μία ήρεμη νύχτα για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις παρά την εντολή Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα
Serie A 05.10.25

LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα

LIVE: Φιορεντίνα – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μπράιτον
Premier League 05.10.25

LIVE: Γουλβς – Μπράιτον

LIVE: Γουλβς – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μπράιτον για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 05.10.25

LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Tηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

