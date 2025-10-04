Άννα Μπιθικώτση: «Είχαν απειλήσει τον πατέρα μου με όπλο, για να μην τραγουδήσει στις συναυλίες του Θεοδωράκη»

Η Άννα Μπιθικώτση βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Η κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώστη διηγήθηκε την ιστορία, στην οποία άνθρωποι της νύχτας είχαν απειλήσει τον πατέρα της με όπλο μπροστά στα μάτια της έξω από το σπίτι τους.

Άννα Μπιθικώτση: «Είχαν τον πατέρα μου ακουμπισμένο στην μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο»

«Δεν έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό και το γράφω στο βιβλίο. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε με τον Μίκη και τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό και είχαμε μείνει οι δυο μας.

Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες.

Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει βοήθεια. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω; Τον είχαν ακουμπισμένο στην μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε ή θα μου δώσεις τώρα τα λεφτά της προκαταβολής πίσω».

Τι θυμάται από εκείνη τη δύσκολη στιγμή του πατέρα της

«Η μητέρα μου έλειπε και έλεγε ο πατέρας μου «Λείπει η Θεοκλία, δεν είναι εδώ, όταν θα γυρίσει θα στα δώσω τα λεφτά». Μπαίνω μέσα εγώ, με τα παιδικά μου τα χεράκια, επειδή ήξερα που βάζει η μαμά μου τα χρήματα σηκώνω το στρώμα από το κρεβάτι και βγαίνω και λέω:

«Πάρτε τα χρήματα εδώ είναι μην τον σκοτώσετε» και του λέει εκείνος «Μπιθικώτση τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου». Εμείς τα βιώσαμε (τα κυκλώματα) όταν άνοιγε ο δρόμος του πατέρα μου…»