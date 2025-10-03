Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa Conference League - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Δείτε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια της πρεμιέρας του Europa Conference League, με την ΑΕΚ ηττάται με 3-1 από την Τσέλιε αν και προηγήθηκε μόλις στο 7′ με τον Κουτέσα.
Από εκεί και πέρα τη νίκη της ημέρας πέτυχε μία άλλη ΑΕΚ, η ΑΕΚ Λάρνακας που συνέτριψε με 4-0 την Αλκμααρ!
Εξάλλου μια άλλη κυπριακή ομάδα η Ομόνοια λύγισε εντός έδρας με 1-0 από τη γερμανική Μάιντζ.
Τέλος η Κρίσταλ Πάλας πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ντιναμό Κιέβου πετυχαίνοντας αναμφίβολα μια πολύ σημαντική νίκη.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Europa Conference League
Πέμπτη 2/10
Γιαγκιελόνια-Χάμρουν 1-0
Δυναμό Κιέβου-Κρίσταλ Πάλας 0-2
Ζρινιέσκι-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0
Κουόπιο-Ντρίτα 1-1
Λωζάνη-Μπρέινταμπλικ 3-0
Νόα-Ριέκα 1-0
Ομόνοια-Μάιντζ 0-1
Ράγιο Βαγεκάνο-Σκέντιγια 2-0
ΑΕΚ Λάρνακας-Αλκμάαρ 4-0
Αμπερντίν-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3
Λέγκια Βαρσοβίας-Λέγκια Βαρσοβίας 0-1
Ρακόφ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 2-0
Σέλμπουρν-Χάκεν 0-0
Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στρασβούργο 1-2
Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς 4-1
Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1
Φιορεντίνα-Σίγμα Όλομουτς 2-0
Η βαθμολογία του Europa Conference League
Επόμενη αγωνιστική (2η)
19:45 ΑΕΚ-Αμπερντίν
19:45 Μπρέινταμπλικ-Κουόπιο
19:45 Ντρίτα-Ομόνοια
19:45 Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα
19:45 Ριέκα-Σπάρτα Πράγας
19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας
19:45 Σκέντιγια-Σέλμπουρν
19:45 Στρασβούργο-Γιαγκιελόνια
19:45 Χάκεν-Ράγιο Βαγεκάνο
22:00 Αλκμάαρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας
22:00 Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας
22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν
22:00 Μάιντζ-Ζρινιέσκι
22:00 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Νόα
22:00 Σάμροκ Ρόβερς-Τσέλιε
22:00 Σαμσουνσπόρ-Δυναμό Κιέβου
22:00 Σίγμα Όλομουτς-Ρακόφ
22:00 Χάμρουν-Λωζάνη
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
- Οι τρεις ευρωπαϊκές ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (vids)
- Βαθμολογία UEFA: Ζόρικη βραδιά για την Ελλάδα, απειλείται από Νορβηγία και Πολωνία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις