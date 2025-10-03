Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)

Δείτε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια της πρεμιέρας του Europa Conference League, με την ΑΕΚ ηττάται με 3-1 από την Τσέλιε αν και προηγήθηκε μόλις στο 7′ με τον Κουτέσα.

Από εκεί και πέρα τη νίκη της ημέρας πέτυχε μία άλλη ΑΕΚ, η ΑΕΚ Λάρνακας που συνέτριψε με 4-0 την Αλκμααρ!

Εξάλλου μια άλλη κυπριακή ομάδα η Ομόνοια λύγισε εντός έδρας με 1-0 από τη γερμανική Μάιντζ.

Τέλος η Κρίσταλ Πάλας πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ντιναμό Κιέβου πετυχαίνοντας αναμφίβολα μια πολύ σημαντική νίκη.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Europa Conference League

Πέμπτη 2/10

Γιαγκιελόνια-Χάμρουν 1-0

Δυναμό Κιέβου-Κρίσταλ Πάλας 0-2

Ζρινιέσκι-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

Κουόπιο-Ντρίτα 1-1

Λωζάνη-Μπρέινταμπλικ 3-0

Νόα-Ριέκα 1-0

Ομόνοια-Μάιντζ 0-1

Ράγιο Βαγεκάνο-Σκέντιγια 2-0

ΑΕΚ Λάρνακας-Αλκμάαρ 4-0

Αμπερντίν-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

Λέγκια Βαρσοβίας-Λέγκια Βαρσοβίας 0-1

Ρακόφ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 2-0

Σέλμπουρν-Χάκεν 0-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στρασβούργο 1-2

Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1

Φιορεντίνα-Σίγμα Όλομουτς 2-0

Η βαθμολογία του Europa Conference League

Επόμενη αγωνιστική (2η)

19:45 ΑΕΚ-Αμπερντίν

19:45 Μπρέινταμπλικ-Κουόπιο

19:45 Ντρίτα-Ομόνοια

19:45 Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα

19:45 Ριέκα-Σπάρτα Πράγας

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Σκέντιγια-Σέλμπουρν

19:45 Στρασβούργο-Γιαγκιελόνια

19:45 Χάκεν-Ράγιο Βαγεκάνο

22:00 Αλκμάαρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν

22:00 Μάιντζ-Ζρινιέσκι

22:00 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Νόα

22:00 Σάμροκ Ρόβερς-Τσέλιε

22:00 Σαμσουνσπόρ-Δυναμό Κιέβου

22:00 Σίγμα Όλομουτς-Ρακόφ

22:00 Χάμρουν-Λωζάνη