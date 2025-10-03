sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
Ποδόσφαιρο 03 Οκτωβρίου 2025 | 01:02

Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)

Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa Conference League - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

Vita.gr
Δείτε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια της πρεμιέρας του Europa Conference League, με την ΑΕΚ ηττάται με 3-1 από την Τσέλιε αν και προηγήθηκε μόλις στο 7′ με τον Κουτέσα.

Από εκεί και πέρα τη νίκη της ημέρας πέτυχε μία άλλη ΑΕΚ, η ΑΕΚ Λάρνακας που συνέτριψε με 4-0 την Αλκμααρ!

Εξάλλου μια άλλη κυπριακή ομάδα η Ομόνοια λύγισε εντός έδρας με 1-0 από τη γερμανική Μάιντζ.

Τέλος η Κρίσταλ Πάλας πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ντιναμό Κιέβου πετυχαίνοντας αναμφίβολα μια πολύ σημαντική νίκη.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Europa Conference League

Πέμπτη 2/10

Γιαγκιελόνια-Χάμρουν 1-0

Δυναμό Κιέβου-Κρίσταλ Πάλας 0-2

Ζρινιέσκι-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

Κουόπιο-Ντρίτα 1-1

Λωζάνη-Μπρέινταμπλικ 3-0

Νόα-Ριέκα 1-0

Ομόνοια-Μάιντζ 0-1

Ράγιο Βαγεκάνο-Σκέντιγια 2-0

ΑΕΚ Λάρνακας-Αλκμάαρ 4-0

Αμπερντίν-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

Λέγκια Βαρσοβίας-Λέγκια Βαρσοβίας 0-1

Ρακόφ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 2-0

Σέλμπουρν-Χάκεν 0-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στρασβούργο 1-2

Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1

Φιορεντίνα-Σίγμα Όλομουτς 2-0

Η βαθμολογία του Europa Conference League

Επόμενη αγωνιστική (2η)

19:45 ΑΕΚ-Αμπερντίν

19:45 Μπρέινταμπλικ-Κουόπιο

19:45 Ντρίτα-Ομόνοια

19:45 Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα

19:45 Ριέκα-Σπάρτα Πράγας

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Σκέντιγια-Σέλμπουρν

19:45 Στρασβούργο-Γιαγκιελόνια

19:45 Χάκεν-Ράγιο Βαγεκάνο

22:00 Αλκμάαρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν

22:00 Μάιντζ-Ζρινιέσκι

22:00 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Νόα

22:00 Σάμροκ Ρόβερς-Τσέλιε

22:00 Σαμσουνσπόρ-Δυναμό Κιέβου

22:00 Σίγμα Όλομουτς-Ρακόφ

22:00 Χάμρουν-Λωζάνη

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Conference League 02.10.25

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλιε – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Με έκπληξη οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League, καθώς ξεκινά βασικό τον Γκρούγιτς μαζί με Πινέδα και Μαρίν στον άξονα.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Μάιντς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ομόνοια – Μάιντς για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

