BHMAGAZINO: Σαρκοζί- Μπρούνι, το άδοξο φινάλε μια μυθικής ζωής

Αυτή την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί όπως πάντα μαζί με TO BHMA, έρχεται γεμάτο συναρπαστικές ιστορίες, πρόσωπα και εικόνες που συνομιλούν με την επικαιρότητα και τον κόσμο γύρω μας. Στο εξώφυλλο, το πολυσυζητημένο ζευγάρι Νικολά Σαρκοζί – Κάρλα Μπρούνι.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, πρωταγωνιστής ενός από τα μεγαλύτερα πολιτικοοικονομικά σκάνδαλα που γνώρισε ποτέ η χώρα του, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και τον κίνδυνο εγκλεισμού, με τις σκιές των σχέσεών του με τον Μουαμάρ Καντάφι να βαραίνουν ανεξίτηλα την υστεροφημία του. Στο πλευρό του, η πάντα γοητευτική Κάρλα, super model και γόνος πλούσιας ιταλικής οικογένειας, που δίνει μια διάσταση ρομαντικού δράματος σε μια ζωή με στοιχεία κινηματογραφικής αφήγησης και φινάλε που μοιάζει άδοξο.

Στις σελίδες του τεύχους, οι αναγνώστες θα ταξιδέψουν από την Ισπανία ως την Τανζανία. Το βραβευμένο Project Ibiza επαναπροσδιορίζει τη γαστρονομική εμπειρία, συνδυάζοντας το comfort food με fine dining σε μια θεατρική ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει.

Στη θεατρική σκηνή, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη μιλούν για το διαχρονικό αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;», φωτίζοντας τον αδυσώπητο πόλεμο των σχέσεων και τις ψευδαισθήσεις που μας συνοδεύουν.

Παράλληλα, η κρίση ταυτότητας που ταλανίζει το luxury market οδηγεί σε σταδιακή πτώση κερδών για τις μεγάλες εταιρείες ειδών πολυτελείας, την ίδια στιγμή που νέοι παίκτες εμφανίζονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το BHMAgazino παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις στη μεγάλη κούρσα του διαστήματος. Καθώς τεχνολογικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Starship της SpaceX μοιάζουν να μεταθέτουν την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μετά το 2027, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να βρεθούν πίσω από την Κίνα σε έναν αγώνα που ξεπερνά τα όρια της επιστήμης και της φαντασίας.

Στο πεδίο της μουσικής, η διεθνούς φήμης υψίφωνος Σόνια Γιοντσεβα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια πρώτη παρουσίαση της λησμονημένης «Μαρίνας» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, αναδεικνύοντας μια νεανική όπερα που έρχεται να ξαναβρεί τη θέση της στο ρεπερτόριο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός εικαστικός Στάνλεϊ Γουίτνεϊ επιστρέφει στην Αθήνα και την γκαλερί Gagosian με έργα που συνδυάζουν χρώμα, ρυθμό και εικαστική τόλμη, σε έναν διάλογο με το κοινό που τον ακολουθεί πιστά.

Και βεβαίως, το μεγάλο ταξιδιωτικό αφιέρωμα οδηγεί τους αναγνώστες στην Τανζανία. Από τις εξωτικές ακτές της Ζανζιβάρης μέχρι τις άγριες, άγονες εκτάσεις του Σερενγκέτι, η χώρα αποκαλύπτει μαθήματα ζωής, σε μια διαδρομή όπου η φύση, η ιστορία και η ανθρώπινη εμπειρία συναντιούνται με τρόπο συγκλονιστικό.

BHMAGAZINO, αυτή την Κυριακή 5 Οκτωβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ