Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

«Στις ταινίες τρόμου, θα ήταν ανόητο να αγνοήσει κανείς τις ανησυχίες ενός σκύλου. Ενώ οι γάτες κρύβονται κυρίως σε σκοτεινά μέρη περιμένοντας να συνεργαστούν με το μουσικό χαλί για ένα φτηνό jumpscare, οι σκύλοι ειδοποιούν γρήγορα τους ιδιοκτήτες τους για κακόβουλες ενέργειες, καθώς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε απειλές, είτε αυτές προέρχονται από ανθρώπους είτε όχι» σχολιάζει ο Benjamin Lee στον Guardian και περνάει στο ζουμί: «Στην ευφυή νέα ταινία τρόμου Good Boy, ένας σκύλος δεν είναι απλώς ένας παραμελημένος προάγγελος του κακού, αλλά και ο κύριος χαρακτήρας».

Ο Indy είναι πιστός μέχρι αηδίας

Όπως και στην ταινία Presence του περασμένου έτους, στην οποία ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αφηγείται μια ιστορία φαντασμάτων μέσα από τα μάτια ενός φαντάσματος, και στην ταινία In a Violent Nature, μας παρουσιάζεται μια αιματηρή ταινία τρόμου από την οπτική γωνία του δολοφόνου, αυτή τη φορά μια ταινία τρόμου με ένα στοιχειωμένο σπίτι μας αποκαλύπτεται από την οπτική γωνία του Indy, ενός πιστού σκύλου ράτσας retriever. Ανησυχεί για τον ιδιοκτήτη του, τον Todd (Σέιν Τζένσεν του οποίου το πρόσωπο σχεδόν δεν βλέπουμε), ο οποίος αποσύρεται στο απομακρυσμένο εξοχικό του παππού του μετά από μια ακαθόριστη ιατρική κρίση.

Υπάρχει ήδη κάτι στοιχειωμένο στην καλύβα, γεμάτη με αναμνήσεις από την οικογένεια του Todd και τα σκυλιά που είχαν πριν από τον Indy, τα οποία εμφανίζονται μέσα από ανατριχιαστικές παλιές βιντεοκασέτες που έχουν γυριστεί και διατηρηθεί μυστηριωδώς, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που παραμονεύει στις σκιές.

Ο Indy είναι πιστός μέχρι αηδίας, ποτέ δεν απομακρύνεται πολύ από τον ιδιοκτήτη του, αλλά καθώς η συμπεριφορά του Todd αρχίζει να γίνεται ανησυχητική, αρρωσταίνοντας όσο περισσότερο μένει εκεί -πόσο καλός μπορεί να είναι ο Indy;

Αποδεικνύεται ένα πολύ καλό αγόρι (Good Boy), που παίζεται μάλλον λαμπρά από ένα άλλο πολύ καλό αγόρι, τον πραγματικό σκύλο του σκηνοθέτη Μπεν Λέονμπεργκ που ονομάζεται επίσης Indy.

Μια μεταμόρφωση τύπου Τζακ Τόρανς στη Λάμψη

Χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε ψηφιακού τεχνάσματος (η ταινία είναι μικρή και με εξαιρετικά χαμηλό προϋπολογισμό), ο Indy είναι τα μάτια και τα αυτιά μας καθ’ όλη τη διάρκεια, αντιδρώντας με φόβο στους θορύβους της νύχτας και σε έναν ιδιοκτήτη που φαίνεται να υφίσταται μια μεταμόρφωση τύπου Τζακ Τόρανς στη Λάμψη.

Με την εμπιστοσύνη του σκύλου στο πλευρό του, ο Λέονμπεργκ μετατρέπει ένα τεχνητό σενάριο σε κάτι εκπληκτικά εντυπωσιακό, με τον Indy να αντιπροσωπεύει ένα μπερδεμένο παιδί, ανίκανο να καταλάβει την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του, χωρίς άλλη επιλογή από το να μείνει στο πλευρό του.

«Ο Λέονμπεργκ βρίσκει μερικούς έξυπνους τρόπους για να τροποποιήσει τη δομή και την προοπτική των γνωστών σκηνών στοιχειωμένων σπιτιών, την εξερεύνηση των σκιών αργά τη νύχτα και το μυστήριο του υπογείου υπό την καθοδήγηση ενός πρωταγωνιστή που είναι ανάπηρος λόγω των ενστίκτων και των προτεραιοτήτων του, καθώς και μιας ακλόνητης πίστης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian και συνεχίζει:

«Υπάρχει μια θλίψη στο πόσο σταθερός παραμένει, ακόμη και όταν το άτομο που έχει προγραμματιστεί να προστατεύει μπορεί να είναι αυτό από το οποίο χρειάζεται προστασία, μια άρνηση να εγκαταλείψει κάποιον που χάνει το μυαλό του και ίσως και την ψυχή του.

»Ο Λέονμπεργκ ενσωματώνει επίσης το αναμενόμενο σύγχρονο κλισέ του είδους – χρησιμοποιώντας μια υπερφυσική δύναμη για να αναπαραστήσει κάτι πιο γειωμένο, μια ύπουλη μορφή τραύματος γενεών, μια αναπόφευκτη σήψη – αλλά χωρίς την αδεξιότητα των ομολόγων του».

Ο κύκλος γρήγορα γίνεται επαναληπτικός

«Ωστόσο, ακόμη και με τη σύντομη διάρκειά του (73 λεπτά), το Good Boy μπορεί να φανεί παρατεταμένο, μια ταινία που δεν σε πείθει ποτέ ότι ένα σορτ δεν θα ήταν καλύτερο» σχολιάζει ο Benjamin Lee.

«Παρόλο που ο Indy είναι ένας εξαιρετικά εκφραστικός σκύλος, ο κύκλος γρήγορα γίνεται επαναληπτικός, αποκαλύπτοντας ένα σενάριο που είναι λίγο αδύναμο. Ωστόσο, η τεχνική που επιδεικνύεται σε πείθει ότι ο Λέονμπεργκ έχει αυτό που τόσοι άλλοι πιο τεμπέληδες, jump scare-driven σκηνοθέτες ταινιών τρόμου δεν διαθέτουν σήμερα, αναλαμβάνοντας μια αρκετά υψηλή αφηγηματική και τεχνική πρόκληση και, ως επί το πλείστον, καταφέρνοντας να την φέρει εις πέρας, ολοκληρώνοντας την ταινία με ένα κατάλληλα μελαγχολικό φινάλε.

»Το ντεμπούτο του λειτουργεί καλύτερα ως μια δυναμική ανακοίνωση του τι μπορεί να κάνει με τόσο λίγα, και είναι σαφές ότι τον περιμένουν μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Ελπίζω μόνο να πάρει μαζί του τον Indy».

*Το «Good Boy» έρχεται στους κινηματογράφους την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από το Cinobo.