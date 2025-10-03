magazin
Δήμος Αθηναίων – Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν: Ανοιχτό κάλεσμα για τα Μικρά Νέα Διονύσια
Culture Live 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:35

Δήμος Αθηναίων – Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν: Ανοιχτό κάλεσμα για τα Μικρά Νέα Διονύσια

Όλες οι λεπτομέρειες για το open call.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» που ανακοίνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, ανοίγει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου το open call για συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του πρώτου θεσμού του προγράμματος «Μικρά Νέα Διονύσια», που θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 18 Δεκεμβρίου.

Τα Μικρά Νέα Διονύσια

Η νέα, ετήσια διοργάνωση που προτείνει το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν για τη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και την ενίσχυση της διασύνδεσης των θεατρικών δημιουργών.

Στόχος είναι να αναδειχτούν νέα ελληνικά κείμενα και δραματουργοί αλλά και να συναντηθούν οι σύγχρονοι/ες δημιουργοί με τους θεσμούς, τη θεατρική παραγωγή και το κοινό, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον δικτύωσης και ανατροφοδότησης.

Ο θεσμός έχει σαφές μονοπάτι ανάπτυξης/παρουσίασης/παραγωγής αλλά και εξωστρέφειας, καθώς συνδέεται και με την «διεθνή εκδοχή» της διοργάνωσης «Μεγάλα Νέα Διονύσια» (Άνοιξη 2026).

Τα Μικρά Νέα Διονύσια αναπτύσσονται σε τέσσερα μέρη

1 – Διαγωνιστικό

Στο πλαίσιο των Μικρών Νέων Διονυσίων προκηρύσσεται open call (3/10-9/11) για νέα ελληνικά έργα. Από τις υποβολές επιλέγονται συνολικά έξι: τρία πρώτα και τρία επιλαχόντα.

Τα τρία πρώτα παρουσιάζονται από τη διοργάνωση σε μορφή αναλογίου (από ηθοποιούς και σκηνοθέτες-συνεργάτες του Θεάτρου Τέχνης αλλά και σπουδαστές/στριες της Δραματικής σχολής του) και διαγωνίζονται ενώπιον κοινού και πενταμελούς επιτροπής, η οποία απονέμει το Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο.

Το Α΄ Βραβείο δίνει δικαίωμα αυτόματης συμμετοχής στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα των Μεγάλων Νέων Διονυσίων.

Και τα έξι διακεκριμένα έργα εισέρχονται σε τρίμηνο Εργαστήριο Ανατροφοδότησης (Ιανουάριος-Μάρτιος) με στόχο την εξέλιξή τους και την παρουσίασή τους στο Greek Focus των Μεγάλων Νέων Διονυσίων.

2 – Pitches (παρουσιάσεις προτάσεων)

Πρόκειται για σύντομες, στοχευμένες παρουσιάσεις προτάσεων ενώπιον επαγγελματιών του χώρου, όπου κατατίθενται είτε ιδέες προς υλοποίηση, είτε έργα υπό εξέλιξη, είτε ολοκληρωμένες προτάσεις από δημιουργούς ή ομάδες δημιουργών που αναζητούν διασύνδεση και τρόπους για να υλοποιήσουν την πρότασή τους.

Oι προτάσεις που θα προκριθούν, θα παρουσιαστούν σε καλλιτεχνικούς/ές διευθυντές/ντριες, παραγωγούς και άλλους φορείς, με στόχο την εξεύρεση συνεργασιών και χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ανατροφοδότηση-καθοδήγηση για την περαιτέρω βελτιστοποίηση αλλά και υλοποίηση των προτάσεών τους.

Το open call για pitches ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την πρόσκληση, θα ανακοινωθούν με νέο δελτίο.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή ενός έργου στο διαγωνιστικό τμήμα, δεν αποκλείει την ταυτόχρονη υποβολή του στο τμήμα για pitches.

3 – Masterclasses, συναντήσεις και στρογγυλές τράπεζες

Masterclasses ανοιχτά στο κοινό θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Νέων Διονυσίων από κορυφαίους/ες Έλληνες/ίδες δημιουργούς με θέμα το αρχαίο δράμα και τους μύθους ως πηγές έμπνευσης για τη σύγχρονη δραματουργία.

Παράλληλα, στις συναντήσεις και στις στρογγυλές τράπεζες, δημιουργοί, εκπρόσωποι φορέων/θεσμών και κοινό, συζητούν για τη σύγχρονη γραφή, τη δημιουργία και την παραγωγή του ελληνικού έργου στην Ελλάδα και διεθνώς.

4 – Εργαστήριο ανατροφοδότησης

Το Εργαστήριο Ανατροφοδότησης (Ιανουάριος-Μάρτιος) υποδέχεται τα έξι επιλεγμένα έργα σε στοχευμένο workshop με καθοδήγηση/mentoring από τα μέλη της επιτροπής και προσκεκλημένους/ες ειδικούς, με στόχους τη δραματουργική εξέλιξη, την προετοιμασία για επόμενο στάδιο παρουσίασης (Μεγάλα Νέα Διονύσια/παραγωγή) αλλά και τη δικτύωση με φορείς.

Λεπτομέρειες

Θεματική

Κεντρική θεματική του πρώτου διαγωνισμού, είναι ο στίχος του Αισχύλου από τις Ευμενίδες, που αποτελεί και το σύνθημα της θεατρικής περιόδου 2025-26 του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν: «Φως να ορμήσει»

Διεύθυνση υποβολής: neadionysia@theatro-technis.gr, με την ένδειξη «Μικρά Νέα Διονύσια-Διαγωνιστικό»

Χρόνοι υποβολής

Από Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Στοιχεία υποβολής

Το πλήρες ελληνικό κείμενο σε PDF.

Ένα συνοδευτικό αρχείο Word που να περιλαμβάνει:
α- Τίτλο έργου, ημερομηνία συγγραφής, αριθμό προσώπων, τυχόν προηγούμενες δημόσιες παρουσιάσεις ως αναλόγιο.

β- Σύνοψη έργου έως 300 λέξεις.

γ- Σύντομο βιογραφικό του/της συγγραφέα με στοιχεία επικοινωνίας του (email, τηλέφωνο, site/links).

Σημαντικές σημειώσεις

1. Τα έργα δεν πρέπει να έχουν παρασταθεί σε πλήρη θεατρική παραγωγή. Επιτρέπεται να έχουν παρουσιαστεί σε μορφή αναλογίου/σκηνικής ή ραδιοφωνικής ανάγνωσης.

2. Σημείο αναφοράς για τα έργα είναι η ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου διαμονής του συγγραφέα.

Ειδοποίηση και όροι

1. Θα ειδοποιηθούν μόνο οι δημιουργοί των έργων που θα προκριθούν στη βραχεία λίστα/παρουσίαση.

2. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν διαδικτυακά.

3. Με την υποβολή, οι δημιουργοί δηλώνουν ότι στην περίπτωση που το έργο τους διακριθεί, διαθέτουν τα δικαιώματα για την παρουσίασή του ως αναλόγιο/σκηνική ανάγνωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης και δέχονται να συνεχίσουν την επεξεργασία του στο Εργαστήριο Ανατροφοδότησης.

