Γλυκά Νερά: Οι πρώτες εικόνες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν – Συγκλονιστικό βίντεο

Το ντοκουμέντο της απόλυτης φρίκης, για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι πρώτες εικόνες από τη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, δείχνουν την αδικοχαμένη Καρολάιν να έχει ξεψυχήσει, τον σκύλο της να έχει μαρτυρήσει και να παραμένει κρεμασμένος στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού και τους πρώτους αστυνομικούς που έχουν φτάσει, να προσπαθούν να συλλέξουν κρίσιμα στοιχεία.

Το συγκλονιστικό βίντεο

Στο συγκλονιστικό βίντεο που εξασφάλισε το Live News η στυγνή δολοφονία αναβιώνει. Ο χρόνος γυρίζει στον Μάιο του 2021. Τότε που ο πιλότος έπαιζε για μέρες θέατρο μπροστά και πίσω από τις κάμερες, μέχρι τελικά να ομολογήσει.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, εκείνος που σκότωσε τη σύζυγό του και άφησε την κόρη του ορφανή από μητέρα, προσπαθεί να σπάσει τα ισόβια. Αν το πετύχει, όπως εκτιμούν νομικοί, σε λίγα χρόνια θα κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο 36χρονος σήμερα δολοφόνος, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Τα λόγια αστυνομικών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι κρύβει η υπόθεση αλλά και μια εικόνα που τους έβαλε σε σκέψεις και έμελλε να παίξει κρίσιμο ρόλο στις αποκαλύψεις. Το κουτί από τη Monopoly που υποτίθεται πως είχε τα χρήματα που πήραν οι ληστές ήταν προσεκτικά τοποθετημένο στο πάτωμα. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο.

Όλο το σπίτι άνω – κάτω, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Στην κρεβατοκάμαρα καλώδια, χαρτιά, στυλό και ένα σπασμένο συρτάρι στο πάτωμα, δίπλα από τη σορό της Καρολάιν.

Η στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι

Οι αστυνομικοί αρχίζουν να κατεβαίνουν από την εσωτερική σκάλα και συνομιλούν για τα όσα έκανε ο δολοφόνος, όταν τους αντίκρισε. Στα τελευταία σκαλιά πριν φτάσουν στο ισόγειο, αντικρίζουν τον σκύλο της Καρολάιν, που ξεψύχησε, επειδή ο δολοφόνος πίστευε πως έτσι θα πείσει τους αστυνομικούς για την αγριότητα των ληστών.

Στο ισόγειο δίπλα από το παιδικό καθισματάκι, ένας σπασμένος πίνακας και πιο δίπλα ο καναπές πάνω στον οποίο επιτέθηκε ο δράστης στο θύμα του. Η Καρολάιν προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Εκείνη τη μέρα ο δράστης ανέφερε πως μέσα σ’ ένα κουτί υπήρχαν 9.500 ευρώ. Οι έμπειροι αστυνομικοί που έτρεχαν τις έρευνες όμως, είχαν σταθεί σε αυτή την εικόνα. Οι κάρτες του παιχνιδιού ήταν στη θέση τους και το κουτί έδειχνε να έχει τοποθετηθεί στο σημείο με προσοχή.

Ήταν η μέρα που ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κρατούσε το κεφάλι και δάγκωνε τα χείλη του μπροστά στις κάμερες. Για ένα και πλέον μήνα έπαιζε θέατρο, αλλά αυτές οι εικόνες σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του, δεν του επέτρεψαν να μείνει ατιμώρητος.

Ο πιλότος πίστευε πως έχει οργανώσει το τέλειο έγκλημα. Μετά τη δολοφονία βάζει το βρέφος στο κρεβάτι του φόνου και τηλεφωνεί στην αστυνομία. Το ηχητικό ντοκουμέντο που τότε είχε προβάλει αποκλειστικά του Live News είναι καθηλωτικό.

Το θέατρο του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Από αυτό το σημείο η κάθε του κίνηση είναι μελετημένη. Εμφανίζεται σοκαρισμένος μπροστά στους αστυνομικούς και στους δημοσιογράφους. Εκφράζει την εμπιστοσύνη του, στις Αρχές που όπως λέει μπορεί να χρειαστούν χρόνο αλλά στο τέλος θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Και με την κόρη του αγκαλιά, πηγαίνει στην κηδεία της Καρολάιν στην Αλόννησο, όπου εκφωνεί τον επικήδειο. Τότε ελάχιστοι έβαζαν στο μυαλό τους, αυτά που επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που μπήκαν στη βίλα, βρήκαν τον ίδιο δεμένο και τον σκύλο της οικογένειας κρεμασμένο. Κάνουν λάθος και τον λύνουν πριν τραβήξουν φωτογραφία που θα έδειχνε πως ακριβώς έχει δέσει τα χέρια του. Οι πρώτες περιγραφές προκαλούν ένα κύμα συγκίνησης που απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μέρες περνούν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας αντί να λύσουν, προσθέτουν νέα ερωτήματα. Δαχτυλικά αποτυπώματα δεν υπάρχουν, τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δεν δείχνουν το παραμικρό και οι έρευνες στρέφονται σε ποινικούς που είχαν αποφυλακιστεί.

Όσο συνεχίζονται οι έρευνες και τα ερωτήματα δεν απαντώνται, υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον 32χρονο πιλότο να εμπλέκεται στη δολοφονία, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να λέγεται ξεκάθαρα.

Στη ΓΑΔΑ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολογεί και επί 7 ώρες δίνει απαντήσεις. Λέει στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την Καρολάιν με ένα μαξιλάρι μετά από ένα άγριο καυγά και υποστηρίζει ότι το έκανε να μοιάζει με ληστεία μετά φόνου επειδή φοβόταν για το μέλλον του παιδιού του.

Το Live News επέλεξε να μεταδώσει ένα μέρος μόνο από το βίντεο ντοκουμέντο, που αναλύθηκε με σχολαστικότητα από τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, οι γονείς της Καρολάιν δεν έχουν ξεχάσει, όπως και κανείς άλλος.

Β. Λαμπρόπουλος & Γ. Καλλιακμάνης σχολιάζουν το βίντεο από τις πρώτες εικόνες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε στο Live News για το συγκλονιστικό βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή.

Ο αστυνομικός συντάκτης, όπως και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επισήμαναν πως από την αρχή δημιουργήθηκαν πολλές αμφιβολίες για τα όσα ισχυριζόταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Τα χρήματα που πήραν οι υποτιθέμενοι ληστές, η Monopoly, το βιομετρικό ρολόι, τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει το ζευγάρι αλλά και το τηλεφώνημα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην Άμεση Δράση είναι μερικά από αυτά.