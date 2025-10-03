Ασυνήθιστα ζεστός ο φετινός Σεπτέμβριος για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας

Για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα,, η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, ανέφερε το Meteo, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Εξαίρεση ήταν τα νησιά, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα, γράφουν σε ανάρτησή τους οι μετεωρολόγοι της υπηρεσίας.

Οι μετρήσεις των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Meteo δείχνουν ότι, όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες, ο Σεπτέμβριος ήταν θερμότερος κατά 0,1 βαθμούς στην Αττική, όπου το θερμόμετρο ανέβηκε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα τις 21 από τις 30 ημέρες του μήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι 22 ημέρες του μήνα βρέθηκαν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασί

α να παρουσιάζει απόκλιση 0,6 °C πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, η απόκλιση σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα κυμάνθηκε από 0,3 βαθμούς στην Κρήτη μέχρι τους 1,3 βαθμούς στην Πελοπόννησο.

Στην Πελοπόννησο, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο δεύτερος θερμότερος από το 2010, στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα ο τρίτος θερμότερος, στη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και την Κρήτη ο τέταρτος θερμότερος, στη Θεσσαλία ο έκτος θερμότερος και στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο ένατος θερμότερος.