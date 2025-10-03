newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ενδιαφέρον από 110 χώρες για το Ελληνικό – Ποιοι αγοράζουν και γιατί
Οικονομία 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:02

Ενδιαφέρον από 110 χώρες για το Ελληνικό – Ποιοι αγοράζουν και γιατί

Οι ξένοι αυξάνονται όσο προχωρούν τα έργα στο Ελληνικό και ακολουθούν διαφορετικές τάσεις, με διαφορετικά κίνητρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Μέχρι σήμερα, περίπου 17.000 ενδιαφερόμενοι από περισσότερες από 110 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις κατοικίες στο Ελληνικό, τόνισε ο κ. Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer, Residential της Lamda Development, μιλώντας στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit. Όπως ανέφερε, η ζήτηση προέρχεται πλέον από κάθε γωνιά του πλανήτη, με το 65% των ενδιαφερόμενων να είναι Ευρωπαίοι, το 15% Αμερικανοί και το 12% από τη Μέση Ανατολή. Σημαντική παρουσία καταγράφεται και από τη Βρετανία και την Αυστραλία, αλλά και από χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ελβετία.

Οι αγοραστές δεν έχουν ενιαίο προφίλ. Οι ξένοι αυξάνονται όσο προχωρούν τα έργα και ακολουθούν διαφορετικές τάσεις, με διαφορετικά κίνητρα. Έτσι, εκτός από όσους βλέπουν το Ελληνικό ως τόπο για μόνιμη κατοικία, υπάρχουν και εκείνοι που το αντιμετωπίζουν ως καθαρά επενδυτική επιλογή, πρόσθεσε.

Το προφίλ και τα κίνητρα των αγοραστών στο Ελληνικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μουλάς, σχεδόν οι μισοί αγοραστές, το 47%, βλέπουν την αγορά κατοικίας στο Ελληνικό ως επένδυση, με αναμενόμενες αποδόσεις από 5% έως 7% μέσω μισθώσεων. Ένα ποσοστό 29% αγοράζει για πρώτη κατοικία, το 21% για δεύτερη, ενώ μόλις 3% δηλώνει ότι το ενδιαφέρον συνδέεται με την απόκτηση Golden Visa, αναφέρει το AΠΕ – ΜΠΕ.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως σε διαμερίσματα δύο και τριών δωματίων (43% και 29% αντίστοιχα), ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό αφορά σε μεγαλύτερες κατοικίες. Η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από ελληνικές τράπεζες, ενώ η LAMDA έχει προβλέψει παροχή υπηρεσιών facility management για τους ιδιοκτήτες, κάτι κρίσιμο σε συγκροτήματα κατοικιών, πρόσθεσε ο κ. Μουλάς.

Sold out στο παραλιακό μέτωπο

Η ισχυρή ζήτηση έχει ήδη οδηγήσει σε sold out όλα τα ακίνητα που προσφέρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Ο Riviera Tower, που έχει φτάσει στον 32ο όροφο, δεν διαθέτει πλέον καμία διαθέσιμη κατοικία, ενώ ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα «Cove Residences», τα οποία περιλαμβάνουν 115 σπίτια. Στον πύργο οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 13.700 ευρώ ανά τετραγωνικό, με υψηλότερα ποσά στους τελευταίους ορόφους, ενώ στα «Cove Residences» ο μέσος όρος διαμορφώθηκε γύρω στις 11.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη «Little Athens», μια γειτονιά που αναπτύσεται σε 28 κτίρια, οι τιμές ξεκινούν από 7.000-8.000 ευρώ το τετραγωνικό (με αξίες από 400 χιλιάδες έως 2,5 εκατ. ευρώ) και φτάνουν έως τις 11.000 ευρώ στο «Park Rise». Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 93% των κατοικιών που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα έχουν ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί.

Οι νέες γειτονιές που έρχονται

Η LAMDA Development έχει ήδη προαναγγείλει την επόμενη μεγάλη γειτονιά, το «East Village», που θα αναπτυχθεί στην ανατολική πλευρά της έκτασης. Ενδεικτικά ένα από τα συγκροτήματα της νέας γειτονίας, «Skyline Havens» των Liakos Architects, θα περιλαμβάνει 150 πολυτελείς κατοικίες με υπηρεσίες που παραπέμπουν σε resort (εξωτερικές πισίνες, παιδικές χαρές, γυμναστήριο, υπηρεσίες θυρωρείου) παραδίδεται εντός του 2028.

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνει 1.500 κατοικίες από τη LAMDA και επιπλέον περίπου 500 από συνεργαζόμενους developers. Μέχρι το τέλος του 2028 θα έχουν παραδοθεί συνολικά περίπου 2.000 κατοικίες, ενώ νέα συγκροτήματα θα λανσαριστούν σταδιακά. Ήδη για το τέλος του 2025 έχουν προαναγγελθεί 100-120 νέες κατοικίες και άλλες 300-350 για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Από την Ελλάδα στον κόσμο

Το ενδιαφέρον για το Ελληνικό ξεκίνησε με ισχυρή παρουσία Ελλήνων αγοραστών, οι οποίοι κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες κατοικίες που βγήκαν στην αγορά. Σήμερα, ωστόσο, η τάση είναι σαφής. Η ζήτηση έρχεται από όλον τον κόσμο, όπως τόνισε ο κ. Μουλάς, με τους Αμερικανούς και τους Αυστραλούς να δείχνουν διάθεση να δαπανήσουν περισσότερα, ενώ Ευρωπαίοι και κάτοικοι της Μέσης Ανατολής βλέπουν την επένδυση ως μακροπρόθεσμη.

Η ανάπλαση του Ελληνικού αναμένεται να προσφέρει συνολικά 10.000 κατοικίες σε όλες τις φάσεις του έργου. Με το 93% των διαθέσιμων να έχει ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί, είναι φανερό ότι το project δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο έργο για την Αθήνα, αλλά και ένα διεθνές case study για το πώς μια αναβάθμιση πόλης μπορεί να προσελκύσει παγκόσμιο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Όπως έχει ανακοινωθεί, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό, το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής αλλάζει, καθώς η έκταση που καλυπτόταν από 70% τσιμέντο θα αποτελείται από 70% πράσινο, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως έχει ανακοινωθεί, ουσιαστικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον από τη δημιουργία της νέας πόλης, καθώς θα ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κλπ).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Γήρανση πληθυσμού 03.10.25

Ο δείκτης που βάζει «φωτιά» στο συνταξιοδοτικό - Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο