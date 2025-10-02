Βιγιαρεάλ- Γιουβέντους 2-2: «Σοκ» στο 90′ για τους Ιταλούς (vid)

Κόλλησαν στο 2-2 η Βιγιαρεάλ με τη Γιουβέντους στο «Στάδιο ντε λα Κεράμικα» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League και καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το ματς συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανατροπές, αφού αρχικά το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με γκολ του Μικαουτάτζε στο 18′.

Όμως, η απάντηση της Γιουβέντους ήρθε με την έλευση του δεύτερου ημιχρόνου όταν ο Γκάτι αρχικά ισοφάρισε στο 49′ με ψαλιδάκι και λίγα λεπτά αργότερα ο Κονσεϊσάο, έβαλε μπροστά τη Γηραιά Κυρία με γκολ στο 56′. Παρόλο που η ομάδα του Τουντόρ σχεδόν μέχρι τη λήξη του ματς φάνηκε να είναι ένα βήμα από τη νίκη, ο Βέιγκας με κεφαλιά στο 90′ έκανε το τελικό 2-2 και «πάγωσε» τους φιλοξενούμενους.

Με προβάδισμα 1-0 στο ημίχρονο η Βιγιαρεάλ

Στο πρώτο ημίχρονο η Βιγιαρεάλ επέβαλλε τον ρυθμό του ματς και οι παίκτες της είχαν την κατοχή της μπάλας, με τον Πεπέ στο 18′ να μοιράζει μία ωραία ασίστ στον Μικαουτάτζε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα και «έγραψε» το 1-0 για τους γηπεδούχους. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR και κρίθηκε ότι είναι γκολ στο 20′. Η Γιουβέντους προσπάθησε να «απαντήσει» λίγα λεπτά αργότερα με κάποια σουτ του Μακένι, ωστόσο, εκείνος δεν κατάφερε να κάνει το 1-1 για τη «Γηραιά Κυρία». Προς τη λήξη του πρώτου μισού, στο 40′ ο Γιλντίζ έκανε μία αποτυχημένη απόπειρα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ακολούθως, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, χωρίς κάποια άλλη αξιόλογη φάση.

Με διαδοχικές ανατροπές το δεύτερο μισό του ματς

Η «Γηραιά Κυρία» μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψε την εικόνα του πρώτου 45λεπτου. Ο Φεντερικό Γκάτι μόλις στο 49′ με ωραίο ψαλιδάκι έβαλε ξανά τη Γιουβέντους στο ματς και έκανε το 1-1. Λίγα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι «εκτέλεσαν» ξανά τη Βιγιαρεάλ, με γκολ του Κονσεϊσάο που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παρέχο και με σουτ μέσα από τη περιοχή έβαλε την ομάδα του μπροστά στο ματς για το 2-1 στο 56′. Έπειτα, μετά τα δύο γκολ της ανατροπής, έγιναν κάποιες αλλαγές για τους γηπεδούχους με τον σκόρερ της Βιγιαρεάλ, Μικαουτάτζε να περνάει στον πάγκο και στην θέση του να μπαίνει ο Ιλιάς Ακομάς στο 76′. Ακολούθως, στο 79′ αλλαγές σημειώθηκαν και για τη Γιουβέντους με τον Γιλντίζ και τον Καμπιάζο να βγάινουν και στη θέση τους πέρασαν οι Άζιτς και Ρουγκάνι. Η απάντηση της Βιγιαρεάλ στη Γιουβέντους που μέχρι πρότινος είχε το προβάδισμα στο παιχνίδι (2-1), ήρθε με κεφαλιά του Βέιγκα, ο οποίος «ξέρανε» του Τούντορ στο 90′ και έκανε το τελικό 2-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Βιγιαρεάλ παρόλο που βρισκόταν πίσω στο σκορ (2-1), συνέχισε να ασκεί πίεση στους φιλοξενούμενους για να έρθει το τελικό 2-2 στο 90′ με κεφαλιά του Βέιγκα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι παίκτες που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο για τη Βιγιαρεάλ, συνεισέφεραν και δημιούργησαν φάσεις μέχρι να διαμορφωθεί το 2-2.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Παρέχο της Βιγιαρεάλ που με το λάθος γύρισμα που έκανε έδωσε την ευκαιρία στον Κονσεϊσάο να κάνει το 2-1.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ιστβάν Κόβακς δεν χρειάστηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις πέρα από το γκολ του Μικαουτάτζε που ελέγχθηκε στο VAR στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το πλασέ του Μικαουτάτζε που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και κρίθηκε από το VAR ότι είναι γκολ στο 20′.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μικαουτάτζε (18′), Γκάτι (49′), Κονσεϊσάο (56′), Βέιγκα (90′)

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Τένας, Μουρίνιο, Παρέχο (64’ Ολουασέγι), Βέιγκα, Πεδράθα (76’ Καρδόνα), Μπιουκάναν (64’ Μολέιρο), Γκέιγ, Κομεσάνια, Μαρίν, Πεπέ, Μικαουτάντζε (76’ Ακομάς).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Γκάτι, Κέλι, Λοκατέλι, Καλουλού, Καμπιάζο (79’ Ρουγκάνι), ΜακΚένι, Κοουπμάινερς (46’ Κονσεϊσάο), Γιλντίζ (80’ Άντζιτς), Καμπάλ (16’ Ζοάο Μάριο), Ντέιβιντ (86’ Βλάχοβιτς).