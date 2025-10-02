Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Προσωπικά αντικείμενα, ενθυμήματα, χειρόγραφα και πολύτιμο αρχειακό υλικό του Μανώλη Γλέζου συγκεντρώνονται σε κούτες στο σπίτι του αγωνιστή, περιμένοντας να… φύγουν και να εκτεθούν στον Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος», που μέχρι στιγμής λειτουργεί μόνο στα… χαρτιά.

Αυτή, άλλωστε, είναι και η πρώτη προτεραιότητα του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» και του Διοικητικού Συμβουλίου του που εξελέγη, μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την περασμένη Παρασκευή.

Όπως σημειώνει στα «ΝΕΑ» η Κατερίνα Γλέζου, μέλος της τριμελούς επιτροπής του συλλόγου, σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Προκειμένου, μάλιστα, να βρεθεί «σπίτι» για όλο το υλικό που αφορά τη ζωή, τη δράση και τους αγώνες του, τα μέλη του συλλόγου ζητούν, με επιστολή, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με σκοπό την άμεση υλοποίηση της συμφωνίας που είχε γίνει με την αείμνηστη σύζυγο του Μανώλη Γλέζου, Τζώρτζια Αργυροπούλου και τα παιδιά του για την παραχώρηση, οργάνωση και λειτουργία του Πολυχώρου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».

«Τότε είχε συμφωνηθεί και μάλιστα είχε περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση από τον δήμο του κτιρίου επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34 στα Ανω Πατήσια. Θέλουμε, λοιπόν, να συζητήσουμε με τον δήμαρχο το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ δήμου, συλλόγου και οικογένειας Μανώλη Γλέζου και να του εκθέσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτόν τον Πολυχώρο. Θα πρέπει να γίνει σαφές πως δεν μας λείπει ένα κτίριο, μας λείπει η συνέργεια με τον δήμο, του οποίου ο Μανώλης Γλέζος ήταν πολίτης. Αυτό που ζητούμε είναι να αναλάβει η δημοτική Αρχή τη λειτουργία του χώρου, να υπάρχει δηλαδή πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα ένας ισχυρός θεσμός, όπως ο Δήμος Αθηναίων», συμπληρώνει η Κατερίνα Γλέζου.

Πλούσια βιβλιοθήκη

Όπως έχει αποφασιστεί, ο Πολυχώρος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» θα προβάλλει το πολύτιμο αρχειακό υλικό, την πλούσια βιβλιοθήκη και τα προσωπικά ιστορικά κειμήλια, αντικείμενα, ενθυμήματα του Μανώλη Γλέζου, τα οποία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, «αποτελούν μοναδικό εθνικό πλούτο, μέρος της εθνικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας ανθρώπινης διανόησης».

Είναι ενδεικτικό πως πριν από περίπου έναν χρόνο μέλη του συλλόγου απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε όσους – πολίτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς – διέθεταν αρχειακό υλικό που αφορούσε τη ζωή και τη δράση του Μανώλη Γλέζου, να διαθέσουν αντίγραφα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη νέα αυτή προσπάθεια. «Είναι κρίμα όλο αυτό το υλικό που έχει συγκεντρωθεί να παραμένει σε κλειστές κούτες», προσθέτει η Κατερίνα Γλέζου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι ο Πολυχώρος να λειτουργεί ταυτόχρονα ως μια εστία πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική, «ένα εργαστήρι μελέτης, ανάδειξης, διδαχής, της πολύπλευρης δράσης του Μανώλη Γλέζου, της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας και των αγώνων του λαού μας για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία. Δεν είναι σκοπός μας να γίνει ένα μουσείο. Άλλωστε, ούτε ο Μανώλης Γλέζος θα ήθελε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να έρχονται σχολεία και μαθητές να μελετούν τις δράσεις της Ελλάδας, τους αγώνες για ανεξαρτησία, να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συζητήσεις».

