newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

ΡεπορτάζΕύη Σαλτού
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Προσωπικά αντικείμενα, ενθυμήματα, χειρόγραφα και πολύτιμο αρχειακό υλικό του Μανώλη Γλέζου συγκεντρώνονται σε κούτες στο σπίτι του αγωνιστή, περιμένοντας να… φύγουν και να εκτεθούν στον Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος», που μέχρι στιγμής λειτουργεί μόνο στα… χαρτιά.

Αυτή, άλλωστε, είναι και η πρώτη προτεραιότητα του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» και του Διοικητικού Συμβουλίου του που εξελέγη, μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την περασμένη Παρασκευή.

Όπως σημειώνει στα «ΝΕΑ» η Κατερίνα Γλέζου, μέλος της τριμελούς επιτροπής του συλλόγου, σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Προκειμένου, μάλιστα, να βρεθεί «σπίτι» για όλο το υλικό που αφορά τη ζωή, τη δράση και τους αγώνες του, τα μέλη του συλλόγου ζητούν, με επιστολή, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με σκοπό την άμεση υλοποίηση της συμφωνίας που είχε γίνει με την αείμνηστη σύζυγο του Μανώλη Γλέζου, Τζώρτζια Αργυροπούλου και τα παιδιά του για την παραχώρηση, οργάνωση και λειτουργία του Πολυχώρου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».

«Τότε είχε συμφωνηθεί και μάλιστα είχε περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση από τον δήμο του κτιρίου επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34 στα Ανω Πατήσια. Θέλουμε, λοιπόν, να συζητήσουμε με τον δήμαρχο το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ δήμου, συλλόγου και οικογένειας Μανώλη Γλέζου και να του εκθέσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτόν τον Πολυχώρο. Θα πρέπει να γίνει σαφές πως δεν μας λείπει ένα κτίριο, μας λείπει η συνέργεια με τον δήμο, του οποίου ο Μανώλης Γλέζος ήταν πολίτης. Αυτό που ζητούμε είναι να αναλάβει η δημοτική Αρχή τη λειτουργία του χώρου, να υπάρχει δηλαδή πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα ένας ισχυρός θεσμός, όπως ο Δήμος Αθηναίων», συμπληρώνει η Κατερίνα Γλέζου.

Πλούσια βιβλιοθήκη

Όπως έχει αποφασιστεί, ο Πολυχώρος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» θα προβάλλει το πολύτιμο αρχειακό υλικό, την πλούσια βιβλιοθήκη και τα προσωπικά ιστορικά κειμήλια, αντικείμενα, ενθυμήματα του Μανώλη Γλέζου, τα οποία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, «αποτελούν μοναδικό εθνικό πλούτο, μέρος της εθνικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας ανθρώπινης διανόησης».

Είναι ενδεικτικό πως πριν από περίπου έναν χρόνο μέλη του συλλόγου απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση σε όσους – πολίτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς – διέθεταν αρχειακό υλικό που αφορούσε τη ζωή και τη δράση του Μανώλη Γλέζου, να διαθέσουν αντίγραφα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη νέα αυτή προσπάθεια. «Είναι κρίμα όλο αυτό το υλικό που έχει συγκεντρωθεί να παραμένει σε κλειστές κούτες», προσθέτει η Κατερίνα Γλέζου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι ο Πολυχώρος να λειτουργεί ταυτόχρονα ως μια εστία πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική, «ένα εργαστήρι μελέτης, ανάδειξης, διδαχής, της πολύπλευρης δράσης του Μανώλη Γλέζου, της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας και των αγώνων του λαού μας για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία. Δεν είναι σκοπός μας να γίνει ένα μουσείο. Άλλωστε, ούτε ο Μανώλης Γλέζος θα ήθελε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να έρχονται σχολεία και μαθητές να μελετούν τις δράσεις της Ελλάδας, τους αγώνες για ανεξαρτησία, να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συζητήσεις».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο