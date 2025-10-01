newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Το φαινόμενο του Άγιου Βασίλη: Πώς η ανάπτυξη του τουρισμού «τρώει» τους πράσινους χώρους της Λαπωνίας
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 10:41

Το φαινόμενο του Άγιου Βασίλη: Πώς η ανάπτυξη του τουρισμού «τρώει» τους πράσινους χώρους της Λαπωνίας

Μεγάλες είναι οι συνέπειες από την εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων στην Λαπωνία με στόχο την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κόσμος κατακλύζει, πλέον, την Λαπωνία, ένα μέρος που είναι συνυφασμένο με τον Άγιο Βασίλη, ως η πατρίδα του, έχοντας σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.

Πέρυσι, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν την περιοχή, με τον αριθμό να είναι αυξημένος κατά 160% σε σύγκριση με 30 χρόνια πριν.

Το πράσινο θυσιάζεται στο βωμό του τουρισμού

Αποκλειστική ανάλυση δείχνει ότι γύρω από τα τουριστικά κέντρα της φινλανδικής Λαπωνίας, καταπράσινες εκτάσεις ισοδύναμες σε μέγεθος με το Hyde Park του Λονδίνου αναπτύχθηκαν για τουριστικούς σκοπούς κατά την πενταετία έως το 2023. Τα κομμάτια αυτά περιλαμβάνουν εξοχικές κατοικίες, χιονοδρομικές πίστες και μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που δίνει στους τουρίστες την ευκαιρία να δουν το βόρειο σέλας, με άλλο τρόπο.

Η έκταση της ανάπτυξης αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου διασυνοριακού προγράμματος Green to Grey – με τη συμμετοχή των Guardian, Arena for Journalism in Europe, Le Monde, της φινλανδικής δημοσιογραφικής πλατφόρμας Long Play και οκτώ άλλων μέσων ενημέρωσης σε 11 χώρες της Ευρώπης.

Ενώ ορισμένες επεκτάσεις είναι μεγαλύτερης κλίμακας, πολλές είναι μικρότερης κλίμακας αναπτύξεις που αποτελούνται από μία ή δύο εξοχικές κατοικίες. Όλες όμως αφήνουν το σημάδι τους στα παρθένα τοπία της περιοχής.

Πάρκα και δάση έχουν εξαφανιστεί για χάρη της τουριστικής ανάπτυξης. REUTERS/Attila Cser

Ο Guardian εκτιμά ότι το 15% των κατασκευών στη Λαπωνία σχετίζονται με τον τουρισμό, ποσοστό που αυξάνεται σε περίπου το ήμισυ στα κύρια τουριστικά κέντρα.

Η Λαπωνία, η μεγαλύτερη και βορειότερη περιοχή της Φινλανδίας, έγινε γνωστή ως η πατρίδα του Άγιου Βασίλη τη δεκαετία του 1920, και τη δεκαετία του 1990 η μικρή πρωτεύουσά της, το Ροβανιέμι (65.000 κάτοικοι), ανακηρύχθηκε πόλη του Άγιου Βασίλη. Κατά τη διάρκεια του έτους, και ιδιαίτερα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, δέχεται πολλές φορές αυτόν τον αριθμό τουριστών.

Στο Ροβανιέμι, έχουν χτιστεί εξοχικές κατοικίες για τουρίστες σε χώρους πρασίνου που κάποτε ήταν πάρκα ή δάση. Άλλες κατασκευές περιλαμβάνουν ένα υδάτινο πάρκο, ένα ταξιδιωτικό γραφείο, ένα πάρκο ταράνδων, μια εγκατάσταση για χάσκι και μια επέκταση του υπάρχοντος χωριού του Άγιου Βασίλη.

Έξω από την πόλη, στα δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα Levi, Ylläs και Saariselkä, η επέκταση του τουρισμού έχει καταλάβει τουλάχιστον 430.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού τοπίου από το 2018. Πιο βόρεια, το Utsjoki Arctic Resort χτίστηκε σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας.

«Αυτό που έχει προγραμματιστεί είναι εντελώς παράλογο. Σχεδόν όλοι οι κτηνοτρόφοι ταράνδων ανησυχούν για αυτό το θέμα».

Την περασμένη άνοιξη, ο δήμος του Ινάρι ενέκρινε 227 οικόπεδα για εξοχικές κατοικίες κατά μήκος της όχθης της λίμνης Ινάρι στη Λαπωνία, σε μια από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Ευρώπης. Τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται σε παλιά δάση όπου οι αυτόχθονες κοινότητες Σάμι ασκούν την εκτροφή ταράνδων εδώ και γενιές.

«Αυτό που έχει προγραμματιστεί είναι εντελώς παράλογο. Σχεδόν όλοι οι κτηνοτρόφοι ταράνδων ανησυχούν για αυτό το θέμα», δήλωσε η Elle Arttijeff, μια κτηνοτρόφος ταράνδων Σάμι, εκφράζοντας τη λύπη της για την ανατροπή μιας 20ετούς συμφωνίας μεταξύ των τοπικών αρχών και των κτηνοτρόφων για την προστασία των βοσκοτόπων στην περιοχή. «Είναι τρομερά αγχωτικό και λυπηρό».

Μεγάλος ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος στη Λαπωνία

Ένας εκπρόσωπος του περιφερειακού συμβουλίου της Λαπωνίας – ο οποίος σημείωσε ότι μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό για το 2026 θα λάβει υπόψη την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα – δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι ο τουριστικός κλάδος στη Λαπωνία στοχεύει στην «ανάπτυξη τουριστικών κέντρων σε ένα κρίσιμο μέγεθος, όπου οι συνθήκες για ανάπτυξη θα είναι τόσο καλές που θα προσελκύσουν περισσότερες επιχειρήσεις και ζωντάνια στην περιοχή».

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα προκαλεί ανεπανόρθωτες οικολογικές καταστροφές.

Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι η ανάπτυξη του τουρισμού αντανακλάται «στις τιμές των κατοικιών σε δημοτικό επίπεδο και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει σοβαρή έλλειψη κατοικιών σε πολλές περιοχές της Λαπωνίας».

Περιβαλλοντολόγοι και πολιτιστικοί ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού σε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα προκαλεί ανεπανόρθωτες οικολογικές καταστροφές, συμβάλλει στην απώλεια της βιοποικιλότητας και απειλεί τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά των Σάμι, ορισμένοι από τους οποίους εξακολουθούν να ασχολούνται με την ημι-νομαδική εκτροφή ταράνδων σε ολόκληρη την περιοχή, η οποία εκτείνεται σε μεγάλα τμήματα της βόρειας Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της χερσονήσου Κόλα στη Ρωσία.

Αντιμέτωποι με έλλειψη σπιτιών οι κάτοικοι. EPA/Business Wire

Ο Guardian, σε συνεργασία με δημοσιογράφους από τη Φινλανδία και τη Γαλλία, έλεγξε εκατοντάδες έργα ανάπτυξης σε ακτίνα 10 χλμ. από το Ροβανιέμι και πέντε άλλα τουριστικά κέντρα, καταγράφοντας απώλεια φυσικού περιβάλλοντος που υπερβαίνει τα 2,7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, τα μισά από τα οποία αποδίδονται στον τουριστικό τομέα.

Σε μια περιοχή τόσο μεγάλη όσο η Λαπωνία, που καλύπτει το μισό της Φινλανδίας, αυτή η σταδιακή καταστροφή του τοπίου από τον τουρισμό – που ισοδυναμεί με 180 γήπεδα ποδοσφαίρου – μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά δεν είναι.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα θρυλικά διπλά των Ερυθρόλευκων στο «Emirates» (vids)
Champions League 01.10.25

Τα θρυλικά διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» (vids)

Τρία βράδια, τρία «δίπλα», τρεις διαφορετικές ιστορίες. Και μία τέταρτη που θέλει να δημιουργήσει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο αγαπημένο του «Emirates».

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
