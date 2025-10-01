Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού, Γιώργος Σίμος μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Άρσεναλ εκτός έδρας με 1-2 για τη 2η αγωνιστική του Youth League, δήλωσε πως αυτό το αποτέλεσμα δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ομάδα του και πως πλέον εκείνος και οι παίκτες του στρέφουν το βλέμμα τους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Σίμος:

«Σημαντική νίκη για την ομάδα μας, η οποία μας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος όσο ήμασταν ισάριθμοι αλλά και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου όπου ο αντίπαλος ήταν με 10 παίκτες διαχειριστήκαμε καλά τον αγώνα.

Το δεύτερο ημίχρονο σίγουρα δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να αγωνιζόμαστε και σίγουρα ένα ημίχρονο που θα πρέπει να αναλύσουμε έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη αγωνιστικότητα και καλύτερη νοοτροπία κάτι που είναι πολύ σημαντικό και είναι μέσα στους άμεσους στόχους μας.

Να χαρούμε σήμερα και από αύριο επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα».