Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

Ρούμπιο: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε kai ayt;ow ευχές για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κύπρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τόσο στο κομμάτι του εμπορίου και της οικονομίας, καθώς και της ασφάλειας, με στόχο την κοινή ευημερία.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ανεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους πολίτες.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγχαίρω τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας που γιορτάζει την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μας αυξάνει το εμπόριο, καταπολεμά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο χωρών μας να ευημερήσουν. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσης, η οποία αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας. Είμαστε επίσης προσηλωμένοι σε μια συνολική λύση υπό την ηγεσία της Κύπρου και με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Μάρκο Ρούμπιο.