Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
Διπλωματία 01 Οκτωβρίου 2025 | 17:36

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Spotlight

Τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

Ρούμπιο: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέστειλε kai ayt;ow ευχές για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κύπρου, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τόσο στο κομμάτι του εμπορίου και της οικονομίας, καθώς και της ασφάλειας, με στόχο την κοινή ευημερία.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ανεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους πολίτες.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγχαίρω τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας που γιορτάζει την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνεργασία μας αυξάνει το εμπόριο, καταπολεμά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο χωρών μας να ευημερήσουν.  Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσης, η οποία αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας. Είμαστε επίσης προσηλωμένοι σε μια συνολική λύση υπό την ηγεσία της Κύπρου και με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Μάρκο Ρούμπιο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Κρίσιμες ώρες 01.10.25 Upd: 18:06

Όλα τα μάτια στον Global Sumud Flotilla, πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
