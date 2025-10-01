newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
Απόφαση ορόσημο δημοτικής Αρχής: Χωρίς τραπεζοκαθίσματα οι όχθες ποταμού της πόλης
Αυτοδιοίκηση 01 Οκτωβρίου 2025 | 11:02

Απόφαση ορόσημο δημοτικής Αρχής: Χωρίς τραπεζοκαθίσματα οι όχθες ποταμού της πόλης

Απόφαση σταθμός για τον Δήμο Τρικκαίων που αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις όχθες του ποταμού της πόλης.

Σύνταξη
«Ο Ληθαίος ποταμός, η καρδιά της πόλης μας, δεν είναι απλώς ένα φυσικό στοιχείο. Είναι η ταυτότητά μας, είναι η ψυχή των Τρικάλων». Με τη φράση αυτή, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς αιτιολόγησε ουσιαστικά την απόφαση της δημοτικής αρχής να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών (τρικαλινών και επισκεπτών) στην παρόχθια και ήδη αναπλασμένη ζώνη του «στολιδιού των Τρικάλων» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις όχθες του Ληθαίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, «σε όσες επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν, δίνεται ένα χρονικό διάστημα 15 μηνών (μέχρι τις 31/12/2026) να αναπτυχθούν με μέτρο και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πρέπει να αποσύρουν τα τραπεζοκαθίσματα. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι από το το έτος 2023 υπάρχει η Κανονιστική Διάταξη απαγόρευσης έκδοσης αδειών.

Ο κ. Σακκάς ανέφερε επίσης ότι η δημοτική αρχή – δούλεψε με συνέπεια και ανέδειξε τη μοναδική σχέση της πόλης με το φυσικό περιβάλλον – αυτό επετεύχθη με το έργο της ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης με προϋπολογισμό 3,1 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 Και τόνισε: ”Ο Ληθαίος ποταμός δεν είναι ούτε καφετέρια, ούτε χώρος εμπορικής εκμετάλλευσης».

«Ο χώρος αυτός θα παραμείνει ελεύθερος»

«Είναι ο ποταμός μας . Ο χώρος αυτός θα παραμείνει ελεύθερος, ανοιχτός και δημόσιος για όλους: για τον ποδηλάτη, για τον περιπατητή, για τη μητέρα με το καρότσι, για τον ηλικιωμένο που θέλει να χαρεί λίγη ησυχία, για τους νέους που θέλουν να συναντηθούν και να μοιραστούν στιγμές, για τα άτομα με αναπηρία». Υπενθύμισε ο κ. Σακκάς την ύπαρξη πολλών χώρων εστίασης και πλούσιας αγοράς, μια «ζωντανή επιχειρηματικότητα». Οπότε η παρόχθια ζώνη πρέπει να λειτουργεί ως αντίβαρο, ως κοινός τόπος, χωρίς καμία σκιά εμπορικής εκμετάλλευσης». Και πρόσθεσε: «στέλνουμε και ένα μήνυμα με αυτήν την απόφαση. Ότι στα Τρίκαλα προτεραιότητα είναι ο πολίτης, η ποιότητα ζωής, η ισότητα στην πρόσβαση σε ό,τι ανήκει σε όλους.

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά αναφέρθηκε στην αδιαμφισβήτητη στήριξη της δημοτικής αρχής στις επιχειρήσεις, αλλά και στο ότι «προτεραιότητά μας είναι ο δημόσιος χώρος και η ζωή της πόλης μας», καθώς «η ανάπλαση του Ληθαίου δεν πρέπει να αλλοιωθεί και το ποτάμι πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς για τους πολίτες και την ιστορία της πόλης». Ο δε πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, αναφερόμενος σε ζητήματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στα Τρίκαλα και σε πρόσφατα παραδείγματα, τόνισε πως με τη συγκεκριμένη απόφαση, υφίσταται ισότιμη μεταχείριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές της πόλης.

