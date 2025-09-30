Δημοσκόπηση: «Καθόλου δεν μας ωφελούν τα νέα μέτρα Μητσοτάκη» λέει το 53%
Οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 53% ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν τους ωφελούν καθόλου, σε νέα δημοσκόπηση.
Την ώρα που η ακρίβεια προελαύνει και χιλιάδες νοικοκυριά κόβουν ακόμα και βασικές ανάγκες, οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό 53% ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν τους ωφελούν καθόλου, σε δημοσκόπηση που έκανε η Alco για λογαριασμό του Alpha.
«Λίγο» απάντησε το 22%, «αρκετά» το 15% και «πολύ» μόλις το 1%.
Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση ΦΠΑ παρά από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, οι πολίτες απάντησαν «ναι» σε ποσοστό 70%.
Ο «κανένας» θεωρείται από τους περισσότερους ο πιο «επιτυχημένος» υπουργός της κυβέρνησης.
Στην ίδια ερώτηση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ δηλώνουν σε ποσοστό 51% ότι προτιμούν τον Νίκο Δένδια και σε ποσοστό 33% τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
