newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:27

Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Σχεδόν μια δεκαετία αφότου οι ηγέτες της ΕΕ διακήρυξαν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγαση ήρθε η ώρα το μπλοκ να περάσει από τα λόγια στα έργα. Το επικείμενο σχέδιο των Βρυξελλών για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και θα περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής

Η μη εύρεση προσιτής στέγης αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα, με σημαντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στους νέους, τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και τις ευάλωτες ομάδες.

Η σκυτάλη στον Γιόργκενσεν

«Θα παρουσιάσουμε το πρώτο Ευρωπαϊκό σχέδιο ώστε να κάνουμε τη στέγαση πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας» δήλωνε πριν περίπου 20 ημέρες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Νταν Γιόργκενσεν να λαμβάνει τη σκυτάλη.

«Δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για κερδοσκοπία (…)», δήλωσε ο Επίτροπος σε διάσκεψη για την προσιτή στέγαση στην Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της «χρηματιστικοποίηση» του στεγαστικού αποθέματος της ΕΕ.

Εκτίναξη των τιμών

Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Οι τιμές των κατοικιών σε όλο το μπλοκ έχουν αυξηθεί υπέρογκα μέσα σε λίγα χρόνια. Σύμφωνα με την Eurostat έχουν εκτιναχθεί σχεδόν κατά 60% από το 2010 ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Οι ειδικοί αποδίδουν την άνοδο αυτή στη δραματική επιβράδυνση της κατασκευής δημόσιας στέγης, καθώς και στη σημαντική ενίσχυση κερδοσκοπικών πρακτικών σε αστικές περιοχές, όπου το απόθεμα προσιτών κατοικιών έχει συρρικνωθεί.

Με την αναζήτηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και προσβάσιμης κοινωνικής στέγασης να απασχολεί διαρκώς την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα η Φον ντερ Λάιεν έχει καταστήσει την κρίση προσιτότητας βασική προτεραιότητα επιλέγοντας τον Δανό Γιόργκενσεν να γίνει ο πρώτος ευρωπαίος επίτροπος για τη στέγαση.

Κρατικές ενισχύσεις

Ο Γιόργκενσεν επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης — το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα εντός του έτους — θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα που έχουν αποκλειστεί από την αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να αναθεωρήσει τους κανόνες της για τις κρατικές αρωγές ώστε να καταστήσει δυνατό να ληφθούν από τις χώρες – μέλη μέτρα στήριξης της στέγασης.

Δεδομένου ότι τα δημόσια κεφάλαια δεν επαρκούν από μόνα τους, ο Επίτροπος εξήγησε ότι θα πρέπει να συνδυαστούν με ιδιωτικές επενδύσεις που οφείλουν να «ισορροπούν τις σταθερές αποδόσεις, με την κοινωνική ευθύνη».

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Επιπλέον των μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των περίπλοκων κανόνων της ΕΕ και των κρατών μελών που καθυστερούν την ανέγερση νέων κατοικιών, ο Γιόργκενσεν ανακοίνωσε ότι το επικείμενο σχέδιο θα περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb.

Η Ευρώπη προσανατολίζεται να περιορίσει περαιτέρω τα καταλύματα που σχετίζονται με τη βραχυχρόνια μίσθωση αφουγκραζόμενη τις τοπικές κοινωνίες που ζητούν να ληφθούν μέτρα.

Η μετατροπή του οικιστικού αποθέματος σε τουριστικά διαμερίσματα θεωρείται σημαντικός παράγοντας ανόδου του κόστους, με τις Αρχές, σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη, να προχωρούν ακόμη και σε πλήρη απαγόρευση αυτών των ακινήτων. Ο Επίτροπος δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει το «περίπλοκο» αυτό ζήτημα «με αποφασιστικότητα αλλά και δικαιοσύνη».

Τα κινήματα αντιδρούν

Από την πλευρά των κινημάτων για το δικαίωμα στη στέγη, έχουν εκφραστεί ενστάσεις για τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση.

Για παράδειγμα, τονίζεται ότι εκείνοι που επωφελούνται, με κρατικές εγγυήσεις και επιδοτήσεις, είναι οι ιδιωτικοί κατασκευαστικοί όμιλοι και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που από τη φύση τους προσβλέπουν στο κέρδος. Χωρίς αυστηρό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο είναι ορατός ο κίνδυνος για μεγαλύτερη απορρύθμιση της αγοράς κατοικίας και επιδείνωση της στεγαστικής ανισότητας.

Στην Ελλάδα

Στο μεταξύ στην Ελλάδα, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων περνά σε μια νέα φάση, καθώς από την ερχόμενη Τετάρτη (01/10) τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω αυτού του μοντέλου.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επίσης, θα καθοριστούν νέα μέτρα και πολιτικές κινήτρων ή αποθάρρυνσης, με στόχο την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο