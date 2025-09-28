Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0: Δεύτερη σερί νίκη για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε των Χανίων με 1-0, πέτυχε τη 2η συνεχόμενη νίκη του και ανέβηκε στους 7 βαθμούς – Προσωρινά στην κορυφή οι Πειραιώτες
Μία ακόμη νίκη και -προσωρινά- κορυφή ο Ολυμπιακός Β’!
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 1-0 των Χανίων χάρη σε γκολ του Κεϊτά στο 45+1′, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Την ασίστ στο γκολ είχε ο αειθαλής Ματιέ Βαλμπουενά.
Στο 27′ τα Χανιά απείλησαν με τον Γιόκε και στο 33′ ο Τουφάκης αστόχησε για τους Πειραιώτες. Στο 39′ ο Μπότης κράτησε το μηδέν αποκρούοντας το σουτ του Ιωαννίδη και στο 45+1′ ο Ολυμπιακός Β’ βρήκε το γκολ που έψαχνε.
Ο Ματιέ Βαλμπουενά δημιούργησε, έβγαλε τη σέντρα και ο Κεϊτά σκόραρε με κεφαλιά στο 45+1′ για το 1-0 των γηπεδούχων.
Στο 69ο λεπτό οι Κρητικοί άγγιξαν την ισοφάριση με το σουτ του Ντιανισέ, αλλά ο γκολκίπερ των Πειραιωτών είχε μία ακόμα θετική επέμβαση και κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν. Ο Ρομέν Πιτό άλλαξε το σύστημα σε 5-4-1 και κατάφερε μέχρι το φινάλε να διατηρήσει το υπέρ του αποτέλεσμα.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Ολυμπιακός Β’ (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Αλαφάκης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τανούλης, Τουφάκης, Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας), Μπιλάλ (66′ Ντιούμπερι), Βαλμπουενά (66′ Βαλμπουενά), Κεϊτά (66′ Γιουσούφ).
Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης, Τοπαλίδης, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Ράδος, Μεγιάδο, Κουτεντάκης, Ορτιγόθα, Γιοκέ, Ιωαννίδης.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Β Όμιλος
Σάββατο 27/9
Πανιώνιος-Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28/9
Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β-Χανιά 1-0
Καλαμάτα-Ηλιούπολη (17:00)
Αιγάλεω-Μαρκό (17:00)
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μαρκό-Πανιώνιος
Χανιά-Athens Kallithea
Ηλιούπολη-Αιγάλεω
Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Ελλάς Σύρου-Παναργειακός
