28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Τιμές που ζαλίζουν στην εξοχική κατοικία: Από 3.000 έως 12.000 ευρώ το τετραγωνικό σε δημοφιλή νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:48

Τιμές που ζαλίζουν στην εξοχική κατοικία: Από 3.000 έως 12.000 ευρώ το τετραγωνικό σε δημοφιλή νησιά

Στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος βρίσκεται η εξοχική κατοικία - Σύμη και Νάξος τα νέα hotspot των επενδυτών - Τι δείχνει ανάλυση της Engel & Völkers Greece

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος βρίσκεται η εξοχική κατοικία με αγοραστές και επενδυτές να στρέφονται στα ελληνικά νησιά.

Τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών που βρίσκονται σε προνομιακές τοποθεσίες και σε περιοχές υψηλής ζήτησης, αναμένεται να συνεχίσουν να καταγράφουν ήπια ανοδική τάση.

Η εξοχική κατοικία

Μέχρι το ποσό των 3.000 με 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνουν οι τιμές σε ακίνητα στα δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Σαντορίνη.

Για όσους ψάχνουν πιο προσιτές επιλογές, υπάρχουν η Σύρος με έως 2.500 ευρώ/τ.μ. αλλά και οι Τήνος – Νάξος από 3.000 ευρώ/τ.μ. έως 4.800 ευρώ/τ.μ.. Στην δε Σύμη καταγράφονται τιμές από 2.500 ευρώ/τ.μ έως 6.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο.

Οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται επί χρόνια στους πλέον περιζήτητους διεθνώς προορισμούς. Η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας (HNWI), διατηρώντας τις τιμές των ακινήτων σε υψηλά επίπεδα – οι τιμές για πολυτελείς βίλες φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ/τ.μ.

Η γειτονική Πάρος συγκεντρώνει επίσης διεθνές ενδιαφέρον, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό παραδοσιακών οικισμών και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Κατοικίες με θέα στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και αγγίζουν επίσης τα 12.000 ευρώ/τ.μ.

Η Σαντορίνη ξεχωρίζει για την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και την εμβληματική θέα στην Καλντέρα, με τιμές που φτάνουν έως 7.500 ευρώ/τ.μ. Στην Αντίπαρο καθώς και στην Κύθνο και στην Κέα, η ζήτηση για ακίνητα υψηλής ποιότητας παραμένει έντονη, με ανώτατες τιμές στα 6.000 και 9.800 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.
Στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν οι βίλες σε προνομιακές τοποθεσίες στη Ρόδο, με τιμές έως 6.750 ευρώ/τ.μ. Το νησί επωφελείται από ισχυρή τουριστική ροή και την ανάπτυξη πολυτελών resorts.

Στην κοντινή Σύμη, με τη χαρακτηριστική νεοκλασική αρχιτεκτονική, κορυφαία ακίνητα φτάνουν τις 6.000 ευρώ/τ.μ. «Η Σύμη είναι από τα δικά μου insider tips», αναφέρει ο CEO στην Engel & Völkers Γεώργιος Πέτρας.

«Οι αγοραστές εκτιμούν την αυθεντικότητα του νησιού και την ατμόσφαιρά του, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό. Οι τιμές είναι ακόμη προσιτές και η Σύμη προσφέρει σημαντικές επενδυτικές προοπτικές», συμπληρώνει.

Στην Πελοπόννησο, η Αργολίδα ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς. Το Πόρτο Χέλι, συχνά αποκαλούμενο και ως «ελληνικό Σεν Τροπέ», προσελκύει τόσο Αθηναίους όσο και διεθνείς HNWI. Εκτός από νέες πολυτελείς κατοικίες, η περιοχή διαθέτει ανεπτυγμένη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης που προσελκύει επενδυτές.

Οι τιμές για βίλες φτάνουν έως 6.000 ευρώ/τ.μ. Στη Μεσσηνία, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν ακίνητα κοντά σε παραλίες, γήπεδα γκολφ και resorts υψηλών προδιαγραφών, με τιμές έως 5.500 ευρώ/τ.μ. Πιο προσιτές ευκαιρίες υπάρχουν στην Κορινθία και τη Λακωνία, με υψηλής ποιότητας ακίνητα σε καίριες τοποθεσίες να ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ/τ.μ.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού συνεχίζουν να προσελκύουν απαιτητική πελατεία – καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικούς και επενδυτές υψηλού προφίλ – χάρη στην εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Στην Ύδρα, οι τιμές φτάνουν έως 7.500 ευρώ/τ.μ., ενώ στις Σπέτσες αγγίζουν τα 6.500 ευρώ/τ.μ. Στη Χαλκιδική, στη βόρεια Ελλάδα, η διεθνής ζήτηση είναι αυξημένη, με παραθαλάσσιες βίλες να φτάνουν τα 10.000 ευρώ/τ.μ.

Πηγή: ΟΤ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
