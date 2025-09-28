Τιμές που ζαλίζουν στην εξοχική κατοικία: Από 3.000 έως 12.000 ευρώ το τετραγωνικό σε δημοφιλή νησιά

Στο επίκεντρο τους ενδιαφέροντος βρίσκεται η εξοχική κατοικία με αγοραστές και επενδυτές να στρέφονται στα ελληνικά νησιά.

Τα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών που βρίσκονται σε προνομιακές τοποθεσίες και σε περιοχές υψηλής ζήτησης, αναμένεται να συνεχίσουν να καταγράφουν ήπια ανοδική τάση.

Η εξοχική κατοικία

Μέχρι το ποσό των 3.000 με 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνουν οι τιμές σε ακίνητα στα δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Σαντορίνη.

Για όσους ψάχνουν πιο προσιτές επιλογές, υπάρχουν η Σύρος με έως 2.500 ευρώ/τ.μ. αλλά και οι Τήνος – Νάξος από 3.000 ευρώ/τ.μ. έως 4.800 ευρώ/τ.μ.. Στην δε Σύμη καταγράφονται τιμές από 2.500 ευρώ/τ.μ έως 6.000 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο.

Οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται επί χρόνια στους πλέον περιζήτητους διεθνώς προορισμούς. Η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας (HNWI), διατηρώντας τις τιμές των ακινήτων σε υψηλά επίπεδα – οι τιμές για πολυτελείς βίλες φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ/τ.μ.

Η γειτονική Πάρος συγκεντρώνει επίσης διεθνές ενδιαφέρον, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό παραδοσιακών οικισμών και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Κατοικίες με θέα στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και αγγίζουν επίσης τα 12.000 ευρώ/τ.μ.

Η Σαντορίνη ξεχωρίζει για την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και την εμβληματική θέα στην Καλντέρα, με τιμές που φτάνουν έως 7.500 ευρώ/τ.μ. Στην Αντίπαρο καθώς και στην Κύθνο και στην Κέα, η ζήτηση για ακίνητα υψηλής ποιότητας παραμένει έντονη, με ανώτατες τιμές στα 6.000 και 9.800 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν οι βίλες σε προνομιακές τοποθεσίες στη Ρόδο, με τιμές έως 6.750 ευρώ/τ.μ. Το νησί επωφελείται από ισχυρή τουριστική ροή και την ανάπτυξη πολυτελών resorts.

Στην κοντινή Σύμη, με τη χαρακτηριστική νεοκλασική αρχιτεκτονική, κορυφαία ακίνητα φτάνουν τις 6.000 ευρώ/τ.μ. «Η Σύμη είναι από τα δικά μου insider tips», αναφέρει ο CEO στην Engel & Völkers Γεώργιος Πέτρας.

«Οι αγοραστές εκτιμούν την αυθεντικότητα του νησιού και την ατμόσφαιρά του, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό. Οι τιμές είναι ακόμη προσιτές και η Σύμη προσφέρει σημαντικές επενδυτικές προοπτικές», συμπληρώνει.

Στην Πελοπόννησο, η Αργολίδα ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς. Το Πόρτο Χέλι, συχνά αποκαλούμενο και ως «ελληνικό Σεν Τροπέ», προσελκύει τόσο Αθηναίους όσο και διεθνείς HNWI. Εκτός από νέες πολυτελείς κατοικίες, η περιοχή διαθέτει ανεπτυγμένη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης που προσελκύει επενδυτές.

Οι τιμές για βίλες φτάνουν έως 6.000 ευρώ/τ.μ. Στη Μεσσηνία, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν ακίνητα κοντά σε παραλίες, γήπεδα γκολφ και resorts υψηλών προδιαγραφών, με τιμές έως 5.500 ευρώ/τ.μ. Πιο προσιτές ευκαιρίες υπάρχουν στην Κορινθία και τη Λακωνία, με υψηλής ποιότητας ακίνητα σε καίριες τοποθεσίες να ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ/τ.μ.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού συνεχίζουν να προσελκύουν απαιτητική πελατεία – καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικούς και επενδυτές υψηλού προφίλ – χάρη στην εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Στην Ύδρα, οι τιμές φτάνουν έως 7.500 ευρώ/τ.μ., ενώ στις Σπέτσες αγγίζουν τα 6.500 ευρώ/τ.μ. Στη Χαλκιδική, στη βόρεια Ελλάδα, η διεθνής ζήτηση είναι αυξημένη, με παραθαλάσσιες βίλες να φτάνουν τα 10.000 ευρώ/τ.μ.

Πηγή: ΟΤ