newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:30

Συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται την έκτακτη οικονομική βοήθεια των 250 ευρώ και ποιες οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο 2025 και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 360 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

β) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

γ) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

– Στους δικαιούχους:

– σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),

– επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,

– των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

– του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

– του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210),

– του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και

– των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

– Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

– Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Η καταβολή

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Business
Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Κλιματική κρίση 28.09.25

Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές, λένε οι ειδικοί

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο απλό σκιφ της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος λίγο μετά τον «χρυσό» τελικό, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες.

Σύνταξη
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28.09.25

Στους 39 οι νεκροί από ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο