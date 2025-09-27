Η Σαουδική Αραβία στο δρόμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει πάψει εδώ και καιρό να περιορίζεται γεωγραφικά στην ήπειρο που του έδωσε το όνομά του. Η είσοδος της Ντουμπάι Basketball στη Λίγκα Αδριατικής και κατ’ επέκταση η συμμετοχή της στη Euroleague, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή της τελευταίας Final Four στην Αμπού Ντάμπι, έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: η Μέση Ανατολή είναι πλέον παρούσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντζόρτζε Μάτιτς (Meridian Sport), ο επόμενος που θέλει να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι είναι η Αλ-Ούλα της Σαουδικής Αραβίας. Αντιπροσωπεία της ομάδας, στην οποία συμμετείχε και υψηλόβαθμος αξιωματούχος της χώρας, ταξίδεψε στο Βελιγράδι προκειμένου να διερευνήσει τις πιθανότητες εισόδου στο πρωτάθλημα της Λίγκας Αδριατικής. Πρόκειται για ένα διασυνοριακό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν ομάδες από τη Σερβία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβενία, τη Βοσνία, αλλά πλέον και εκτός παραδοσιακών γεωγραφικών ορίων, όπως η Βιέννη, η Κλουζ-Ναπόκα και το Ντουμπάι.

Η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας δεν αναμένεται να είναι απλή. Ζητήματα όπως η εμπορική αξιοποίηση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι μεγάλες αποστάσεις και φυσικά η προσαρμογή του αγωνιστικού ημερολογίου είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι το Ντουμπάι βρήκε κερκόπορτα για να ενταχθεί σε μια κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης αποδεικνύει ότι το σενάριο δεν είναι ουτοπικό.

Περισσότερες αραβικές πρωτοβουλίες φαίνεται ότι ωριμάζουν. Εκτός από την Αλ-Ούλα, και το Αμπού Ντάμπι εξετάζει ήδη ανάλογο άνοιγμα. Το μπάσκετ βαδίζει στον ίδιο δρόμο που ακολουθούν εδώ και καιρό άλλα αθλήματα, με τη Μέση Ανατολή να φιλοξενεί ολοένα και περισσότερα θεάματα παγκόσμιας εμβέλειας. Αν τελικά υλοποιηθεί η σαουδαραβική ιδέα, η ευρωπαϊκή μπασκετική γεωγραφία θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα – και το κέντρο βάρους του αθλήματος θα μετακινηθεί για μία ακόμη φορά προς Ανατολάς.