newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:52

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Spotlight

«Οι δηλώσεις του βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο του 2024, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στενή σχέση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με αυτό, επιβεβαιώνουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για ένα γαλάζιο σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του πρωθυπουργού», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πώς είναι δυνατόν ένα κυβερνητικό στέλεχος να έχει πρόσβαση σε στοιχεία έρευνας που είναι σε εξέλιξη;»

Στην ίδια ανακοίνωση η Κουμουνδούρου προσθέτει ότι: «Ο κ. Σαλμάς επιβεβαίωσε τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Χρ. Μπουκώρου, δηλώνοντας πως το Μέγαρο Μαξίμου, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι γνώριζε πως εμπλεκόταν σε συνομιλίες που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, αφετέρου, πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης ήταν αυτός που είχε πρόσβαση στις ηχογραφημένες από την ΕΥΠ συνομιλίες, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ νωρίτερα από την έλευση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή».

Ο Μάριος Σαλμάς.

«Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ακόμη ότι: «Το γεγονός αυτό, από μόνο του, συνιστά προφανώς ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο: Πώς είναι δυνατόν ένα κυβερνητικό στέλεχος να έχει πρόσβαση σε στοιχεία έρευνας που είναι σε εξέλιξη;

Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης επιχειρεί να θολώσει τα νερά με επιλεκτικά αποσπάσματα, όπως κάνει και με την αλήθεια. Αναμενόμενο από κατά συρροή πολιτικούς ψεύτες. Δεν απαντά ωστόσο στην κατηγορία του κ. Σαλάτα ότι ουδέποτε του είπε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αφού, λοιπόν, επικαλείται την αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί κρύβεται από την εξεταστική; Γιατί συμμετέχει στη συγκάλυψη;»

«Παρωδία» η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν επίσης την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πως η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια παρωδία που έχει στήσει η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ, προκειμένου να κουκουλώσουν τις ευθύνες. Μόλις χθες, άλλωστε, οι βουλευτές της ΝΔ απέρριψαν το αίτημα να κληθεί για κατάθεση ο κ. Μυλωνάκης, όπως είχαν κάνει νωρίτερα και για τον κ. Μπουκώρο.

Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Η ανάγκη να φύγει όσο το δυνατόν συντομότερα είναι επιτακτική», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο
Πολιτική 26.09.25

O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Ο ρόλος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση των επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έδωσε στεγνά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ. Μάριος Σαλμάς επικαλούμενους μαρτυρία του έτερου βουλευτή κ. Μπουκώρου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

Σαφές μήνυμα για όσους παριστάνουν τον Κρέοντα στην υπόθεση της εκταφής των σορών θυμάτων από τα Τέμπη έστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.

Σύνταξη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Πολλά τα νέα πρόσωπα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που κάνει σέντρα στις 18:00 – Η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπράιτον, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

Σύνταξη
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο