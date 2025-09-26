Ηράκλειο: Εκτός κινδύνου τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν μαχαιρωμένα στη Μεσαρά – Αναζητούνται οι δράστες
Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο θυμάτων, δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας, πατέρας και γιος, οι οποίοι αναζητούνται
- Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων
- Τρεις νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 εκτοπίστηκαν στις Φιλιππίνες
- Ο Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής -Το συγκλονιστικό εξώφυλλο της Liberation
- Βιασμό από Βρετανό κατήγγειλε μια 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία
Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου τα δύο αδέρφια, ηλικίας 32 και 29 ετών, που βρέθηκαν χθες μαχαιρωμένα στα Καπαριανά, στη Μεσαρά Ηρακλείου.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο θυμάτων, δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας, πατέρας και γιος, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο οικογένειες που ζουν σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, έχουν εδώ και χρόνια αντιπαράθεση για κτηματικές διαφορές, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο, στην περιοχή της Μεσαράς.
Ο 32χρονος έχει τραυματιστεί στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει τραύματα στα χέρια και φέρεται να είχε χάσει αρκετό αίμα. Τα δύο αδέρφια ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το συμβάν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι γιατροί εκεί έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
- Συμφωνία Καζέρτας: Το μοιραίο μάντρωμα για τον ΕΛΑΣ
- Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
- Ηγουμενίτσα: Στις 17:30 η κηδεία του 11χρονου Μάξιμου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
- Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
- «Cliffhanger»: Το ριμέικ του γνωστού θρίλερ έρχεται το 2026, με τους Πιρς Μπρόσναν και Λίλι Τζέιμς
- Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις