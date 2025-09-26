newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Διεθνής Οικονομία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:40

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Το ζωηρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών προσελκύει η αγορά φοιτητικών κατοικιών στην Ισπανία , η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη προσφοράς, σε μια περίοδο που η Ισπανία αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για διεθνείς φοιτητές.

Αρκετές πόλεις της από τη Μαδρίτη έως τη Βαρκελώνη «βλέπουν» μια εισροή αγοραστών και κατασκευαστών από το εξωτερικό, που προσελκύονται από την προοπτική υψηλών αποδόσεων που ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

Αυτο που καθιστά περισσότερο ενδιαφέρουσα αυτη την τάση είναι η «άφιξη» ταμείων με υψηλά διαθέσιμα όπως το καναδικό CPP . Ομως, είναι αρκετα λογικό καθώς ο αριθμός των ξένων φοιτητών έχει εκτοξευθεί κατά 77% την τελευταία δεκαετία και -σύμφωνα με τα στοιχεία- οι αλλοδαποί φοιτητές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλά ενοίκια.

Η Ισπανία αναμένεται να σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων φοιτητικών κατοικιών, σύμφωνα με στοιχεία της MSCI, χάρη στην αγορά της Livensa, εταιρείας διαχείρισης φοιτητικών διαμερισμάτων στην Ιβηρική χερσόνησο, από την καναδική Brookfield έναντι 1,2 δισ. ευρώ  από το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο CPP.

Οι αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων Greystar και Hines – δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες φοιτητικών κατοικιών στην Ευρώπη – δήλωσαν στο Reuters ότι αναζητούν ενεργά να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκιά τους στην Ισπανία.

Καλύτερη αποδοχή σε σχέση με το Airbnb

Αν και είναι πέρα από τις δυνατότητες πολλών ντόπιων, τα νέα φοιτητικά συγκροτήματα δεν έχουν προκαλέσει την ίδια αντίδραση με την εξάπλωση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων για διακοπές, η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία, σημειώνει το Reuters.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη στην Ισπανία είναι αναμφισβήτητα τα καλύτερα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Nigel Allsopp, επικεφαλής της επενδυτικής στρατηγικής στην Ευρώπη για την Greystar, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 5.500 φοιτητικά καταλύματα στη χώρα.

«Η αναλογία κρεβατιών προς φοιτητές είναι η πιο φιλική προς τους ιδιοκτήτες… Για αυτόν τον λόγο, η ανάπτυξη είναι αρκετά ισχυρή. Είναι προφανώς ένας πολύ καυτός τομέας».

Μόνον για ξένους και όχι για ντόπιους

Η αγορά φοιτητικών κατοικιών στην Ισπανία είναι σχετικά ανώριμη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά ειδικά κατασκευασμένων καταλυμάτων.

Υπάρχουν μόνο 117.000 κρεβάτια σε τέτοιου είδους συγκροτήματα, τα οποία καλύπτουν λιγότερο από το ένα πέμπτο των 622.000 φοιτητών που χρειάζονται κατάλυμα, σύμφωνα με την εταιρεία JLL. Στη Βρετανία, περίπου το 30% της φοιτητικής αγοράς καλύπτεται από ειδικά κατασκευασμένα συγκροτήματα.

Η εισροή παγκόσμιου κεφαλαίου που επιδιώκει αποδόσεις αποτελεί κοινωνική πρόκληση για την Ισπανία, καθώς οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα σε πολυτελή διαμερίσματα, ιδίως για ξένους φοιτητές που μπορούν να πληρώνουν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ ορισμένοι ντόπιοι φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν δωμάτια στη μισή τιμή.

Οι αποδόσεις στην Ισπανία

Ο φοιτητικός τομέας έχει λιγότερους κανόνες από την ευρύτερη αγορά της Ισπανίας, η οποία υπόκειται σε αυξανόμενη ρύθμιση. Λειτουργεί με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και όχι με μισθώσεις, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη αύξηση των ενοικίων ή όταν οι φοιτητές φεύγουν, σύμφωνα με τους επενδυτές.

Η Hines δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναπτύξει 1.700 νέες κλίνες στην Ιβηρική χερσόνησο, μετά από αύξηση 30% των εσόδων σε ένα από τα πρώτα της έργα στη Βαρκελώνη το 2024.
Οι αποδόσεις των φοιτητικών διαμερισμάτων είναι 4,5% στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, σύμφωνα με την εταιρεία CBRE, ξεπερνώντας το σημείο αναφοράς του 3,3% που προσφέρουν τα 10ετή κρατικά ομόλογα.

Πηγή: ΟΤ 

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

