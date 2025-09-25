Στην καρδιά του δάσους Γκρούνεβαλντ, δυτικά του Βερολίνου, υψώνεται το Teufelsberg – ένας λόφος που κρύβει μέσα του τα αποτυπώματα του 20ού αιώνα. Χτισμένος πάνω σε εκατομμύρια τόνους ερειπίων από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και καλύπτοντας τα θεμέλια μιας ημιτελούς ναζιστικής στρατιωτικής ακαδημίας, το «Βουνό του Διαβόλου» έγινε σύμβολο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, αλλά και τόπος μυστικής δράσης κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο λόφος, με ύψος μόλις 80 μέτρα, ορθώνεται πάνω από την επίπεδη πρωτεύουσα της Γερμανίας, προσφέροντας θέα σε μεγάλη απόσταση, όπως στον τηλεφωνικό πύργο στα ανατολικά, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν το σύμβολο της κατεχόμενης και διαιρεμένης ανατολικής πλευράς του Βερολίνου.

Ήταν το επιβλητικό ύψος του Teufelsberg που το έκανε ιδανικό για τους Αμερικανούς κατασκόπους, όταν έψαχναν ένα μέρος από το οποίο θα μπορούσαν να κατασκοπεύουν τους κομμουνιστές αντιπάλους τους στη σοβιετική Ανατολική Γερμανία και πέρα από αυτήν.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, μαζί με τους Βρετανούς και Γάλλους συμμάχους τους που κατείχαν το Δυτικό Βερολίνο, εγκατέστησαν κεραίες και ραντάρ για να κατασκοπεύουν τα σήματα των ανατολικογερμανικών και σοβιετικών δυνάμεων.

«Η κύρια αποστολή μας ήταν να παρέχουμε έγκαιρη προειδοποίηση για μια επικείμενη επίθεση στη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε ο Γουίλιαμ ΜακΓκόουαν, μέλος μιας αντιπροσωπείας πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών που επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα τον εγκαταλελειμμένο χώρο.

«Οι στρατιώτες και οι αεροπόροι μας παρακολουθούσαν εντατικά τις επικοινωνίες των Σοβιετικών Δυνάμεων στη Γερμανία και του ανατολικογερμανικού στρατού».

Από στρατηγείο σε γκαλερί

Ο χώρος παραμένει αχρησιμοποίητος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα λειτουργεί ως γκαλερί street art από μια ομάδα καλλιτεχνών. Οι αίθουσες που κάποτε φιλοξενούσαν ραδιοεξοπλισμό είναι πλέον καλυμμένες με εικόνες χαρακτήρων μάνγκα και ανατρεπτικά πολιτικά μηνύματα, ζωγραφισμένα με σπρέι.

«Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι μετά τον πόλεμο, τα ερείπια έπρεπε να μεταφερθούν κάπου», είπε ο ιστορικός Αντρέας Γιουτεμάν.

Περιτριγυρισμένο από όλες τις πλευρές από την Ανατολική Γερμανία, το Δυτικό Βερολίνο δεν είχε πού αλλού να πετάξει τα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων.

«Αυτό το σημείο στο δάσος Γκρούνεβαλντ κοντά στην πόλη επιλέχθηκε για να τα συσσωρεύσουν».

Βαθιά κάτω από τα ερείπια βρίσκονται τα απομεινάρια μιας στρατιωτικής ακαδημίας που σχεδιάστηκε από τον Ναζί αρχιτέκτονα Άλμπερτ Σπέερ.

Οι μισοτελειωμένοι τοίχοι της κρίθηκαν πολύ ανθεκτικοί για να κατεδαφιστούν από τις βρετανικές αρχές που έλεγχαν εκείνο το τμήμα του Βερολίνου.

Οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στο λόφο και γύρω από αυτόν είδαν την πόλη σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους της.

«Τόσα πολλά μας στερήθηκαν λόγω της κατάστασης του Τείχους και της Ανατολής και της Δύσης», δήλωσε ο πρώην πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας Ίαν Γουίλσον.

«Περάσαμε από εκεί σήμερα το πρωί και ήταν υπέροχο να βλέπουμε όλα τα κτίρια σε όλη τους τη λαμπρότητα. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο».