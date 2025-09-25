newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:30

Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Στην καρδιά του δάσους Γκρούνεβαλντ, δυτικά του Βερολίνου, υψώνεται το Teufelsberg – ένας λόφος που κρύβει μέσα του τα αποτυπώματα του 20ού αιώνα. Χτισμένος πάνω σε εκατομμύρια τόνους ερειπίων από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και καλύπτοντας τα θεμέλια μιας ημιτελούς ναζιστικής στρατιωτικής ακαδημίας, το «Βουνό του Διαβόλου» έγινε σύμβολο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, αλλά και τόπος μυστικής δράσης κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο λόφος, με ύψος μόλις 80 μέτρα, ορθώνεται πάνω από την επίπεδη πρωτεύουσα της Γερμανίας, προσφέροντας θέα σε μεγάλη απόσταση, όπως στον τηλεφωνικό πύργο στα ανατολικά, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν το σύμβολο της κατεχόμενης και διαιρεμένης ανατολικής πλευράς του Βερολίνου.

Ήταν το επιβλητικό ύψος του Teufelsberg που το έκανε ιδανικό για τους Αμερικανούς κατασκόπους, όταν έψαχναν ένα μέρος από το οποίο θα μπορούσαν να κατασκοπεύουν τους κομμουνιστές αντιπάλους τους στη σοβιετική Ανατολική Γερμανία και πέρα από αυτήν.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, μαζί με τους Βρετανούς και Γάλλους συμμάχους τους που κατείχαν το Δυτικό Βερολίνο, εγκατέστησαν κεραίες και ραντάρ για να κατασκοπεύουν τα σήματα των ανατολικογερμανικών και σοβιετικών δυνάμεων.

«Η κύρια αποστολή μας ήταν να παρέχουμε έγκαιρη προειδοποίηση για μια επικείμενη επίθεση στη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε ο Γουίλιαμ ΜακΓκόουαν, μέλος μιας αντιπροσωπείας πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών που επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα τον εγκαταλελειμμένο χώρο.

«Οι στρατιώτες και οι αεροπόροι μας παρακολουθούσαν εντατικά τις επικοινωνίες των Σοβιετικών Δυνάμεων στη Γερμανία και του ανατολικογερμανικού στρατού».

Από στρατηγείο σε γκαλερί

Ο χώρος παραμένει αχρησιμοποίητος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και σήμερα λειτουργεί ως γκαλερί street art από μια ομάδα καλλιτεχνών. Οι αίθουσες που κάποτε φιλοξενούσαν ραδιοεξοπλισμό είναι πλέον καλυμμένες με εικόνες χαρακτήρων μάνγκα και ανατρεπτικά πολιτικά μηνύματα, ζωγραφισμένα με σπρέι.

«Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι μετά τον πόλεμο, τα ερείπια έπρεπε να μεταφερθούν κάπου», είπε ο ιστορικός Αντρέας Γιουτεμάν.

Περιτριγυρισμένο από όλες τις πλευρές από την Ανατολική Γερμανία, το Δυτικό Βερολίνο δεν είχε πού αλλού να πετάξει τα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων.

Ο Mike, ο Brian, ο Ken και ο Ian, μια ομάδα πρώην Βρετανών στρατιωτών που κάποτε υπηρετούσαν στον αμερικανικό σταθμό παρακολούθησης και ραντάρ Teufelsberg, επιστρέφουν στην πρώην θέση τους για να αναπολήσουν τη δουλειά τους στην διαιρεμένη πόλη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, στο Βερολίνο της Γερμανίας, στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Christian Mang

«Αυτό το σημείο στο δάσος Γκρούνεβαλντ κοντά στην πόλη επιλέχθηκε για να τα συσσωρεύσουν».

Βαθιά κάτω από τα ερείπια βρίσκονται τα απομεινάρια μιας στρατιωτικής ακαδημίας που σχεδιάστηκε από τον Ναζί αρχιτέκτονα Άλμπερτ Σπέερ.

Οι μισοτελειωμένοι τοίχοι της κρίθηκαν πολύ ανθεκτικοί για να κατεδαφιστούν από τις βρετανικές αρχές που έλεγχαν εκείνο το τμήμα του Βερολίνου.

Οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στο λόφο και γύρω από αυτόν είδαν την πόλη σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους της.

«Τόσα πολλά μας στερήθηκαν λόγω της κατάστασης του Τείχους και της Ανατολής και της Δύσης», δήλωσε ο πρώην πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας Ίαν Γουίλσον.

«Περάσαμε από εκεί σήμερα το πρωί και ήταν υπέροχο να βλέπουμε όλα τα κτίρια σε όλη τους τη λαμπρότητα. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο».

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Σύνταξη
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell'Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
Relationsex 25.09.25

«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα ανέδειξε μια συνεχιζόμενη τάση για τους νέους ενήλικες να μην θέλουν να παντρευτούν και να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους χωρίς σύζυγο ή σύντροφο.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
Ελλάδα 25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
