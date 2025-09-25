Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Βόλου από την τραγική είδηση του θανάτου του 20χρονου φοιτητή, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας της περιοχής.

Οι άλλοι δύο νεαροί που το μοιραίο βράδυ ήταν μαζί του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Εκαναν κολλητή παρέα εδώ και έναν χρόνο. Ο ένας εξ αυτών μάλιστα δουλεύει στην επιχείρηση του πατέρα του άτυχου φοιτητή.

«Είμαι σοκαρισμένος. Βρήκαμε μαζί με τον πατέρα μου τον Ιάσονα στον φωταγωγό», λέει συγκλονισμένος ο φίλος του που τον αναζητούσε εναγωνίως μαζί με τους γονείς του, πρώτα στον ακάλυπτο και ύστερα στον φωταγωγό. Όταν τον εντόπισαν, «πάγωσαν».

Σύμφωνα με τους φίλους του, για κάποιον λόγο τούς δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι είχε έρθει η Αστυνομία, αν και δεν ακούστηκε σειρήνα περιπολικού. Οι ίδιοι αναφέρουν στο taxydromos.gr ότι εκείνη τη στιγμή σηκώθηκαν και έτρεξαν να φύγουν κακήν κακώς, με τον έναν εξ αυτών να συμπληρώνει ότι «είδα κάποιον στις σκάλες ενώ απομακρυνόμουν».

Τα παιδιά νόμισαν ότι ερχόταν Αστυνομία και έτρεξαν να φύγουν κακήν κακώς, με τον 20χρονο να καταλήγει στο κενό…

Η μοιραία πτώση: Γιατί δεν έφυγε με τους άλλους δύο

Όπως λένε, οι δυο τους απομακρύνθηκαν αμέσως, σε αντίθεση με τον άτυχο Ιάσονα που κατευθύνθηκε στο ταρατσάκι και τελικά βρήκε τον θάνατο πέφτοντας από μεγάλο ύψος. Τα τελευταία του λόγια ήταν «τρέξτε, φύγετε…». Κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί τη συνέχεια.

«Ακούσαμε φωνές και νομίζαμε ότι είναι η Αστυνομία. Προφανώς άκουσε κάποια βήματα ο Ιάσονας και είπε ‘τρέξτε, φύγετε’», λέει ο ένας από τους δύο φίλους του και προσθέτει: «Εμείς τρέξαμε κάτω. Εγώ είδα κάποιον κύριο στις σκάλες ενώ απομακρυνόμουν. Ο Ιάσονας μας είπε ‘φύγετε’».

«Τρομοκρατήθηκε και ανέβηκε επάνω στο ταρατσάκι του πλυσταριού και έγινε το κακό. Είμαστε σε σοκ. Ακόμη, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι έχει γίνει. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί», πρόσθεσε απαρηγόρητος ο άλλος 20χρονος.

O Ιάσονας φαίνεται ότι προσπάθησε να κρυφτεί σε μικρότερη ταράτσα, στην οποία για να φτάσει έπρεπε να πατήσει πάνω στο πλεξιγκλάς του φωταγωγού. Το υλικό όμως δεν άντεξε, υποχώρησε και ο 20χρονος βρέθηκε στο κενό βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

«Τον γιο σου, αν τον βρεις, θα τον κρεμάσω»

Στο ίδιο τοπικό μέσο μίλησε η μητέρα του 20χρονου φίλου του Ιάσονα, η οποία μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι πριν από την τραγωδία, σε χρόνο που αδυνατεί να προσδιορίσει επακριβώς, ο γείτονας που φέρεται να ενοχλήθηκε από την παρουσία των παιδιών στην ταράτσα, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της δύο φορές.

Την πρώτη φορά, όπως αναφέρει, δεν του άνοιξε γιατί φοβήθηκε, επειδή φώναζε. Όμως, ο γείτονας την επισκέφτηκε και δεύτερη φορά, φορώντας μάλιστα μόνο το μποξεράκι του. «’Τι έγινε;’ τον ρώτησα. Μου απαντά, ‘τον γιο σου, αν τον βρεις θα τον κρεμάσω’» αναφέρει η ίδια.

Σύμφωνα με τη μητέρα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γείτονας δήλωνε ενοχλημένος από τις συχνές επισκέψεις των παιδιών στην ταράτσα, γι’ αυτό και είχε κλειδώσει την πόρτα που οδηγούσε στο σημείο. «Εμένα να το παιδί μου είπε ότι βρήκαν την πόρτα ανοιχτή. ‘Δεν διαρρήξαμε τίποτα μαμά’, απάντησε όταν τον ρώτησα», συνεχίζει η μητέρα.

Ο γείτονας ζήτησε να δει και τον σύζυγό της και οι δύο άνδρες βγήκαν έξω από το διαμέρισμα για να μιλήσουν. «Όταν επέστρεψε ο σύζυγος, φοβήθηκα. Νόμιζα ότι είχε γίνει κάτι. Τηλεφώνησα στον γιο μου και δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Τον ξαναπαίρνω και τον ρωτάω, Μανώλη, τι έγινε ρε παιδί μου. Πες μου ότι δεν ήσουν εσύ πάνω στην ταράτσα. Το παιδί σαστισμένο πήγε να το κρύψει. ‘Οχι μαμά, δεν ήμουν εγώ’, μου απάντησε. Μανώλη, λέω ξανά, μην πας να με κοροϊδέψεις. Ήρθε ο γείτονας και έκανε φασαρία. ‘Όχι’, επανέλαβε. Εμείς τον μαλώσαμε. Του ζητήσαμε να μην πηγαίνει στην ταράτσα» προσθέτει.

Οι γονείς ξάπλωσαν, όμως ο Μανώλης πηγαινοερχόταν. «Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει μάς είπε πως έψαχνε τον Ιάσονα και δεν τον έβρισκε πουθενά, ενώ το αμάξι του παρέμενε σταθμευμένο έξω από την πολυκατοικία», λέει η μητέρα του.

«Ο Ιάσονας κάπου είναι κρυμμένος, έχει πέσει, έχει χτυπήσει», φέρεται να είπε στη συνέχεια στους γονείς του και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση του άτυχου φοιτητή. Η ίδια πηγή αναφέρεται και σε έτερο ένοικο της πολυκατοικίας, που φέρεται να άκουσε τον ενοχλημένο από την παρέα των νεαρών γείτονα να φωνάζει: «Πού είναι, θα τον βρω».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το thenewspaper.gr, οι τρεις νεαροί είχαν ανέβει στην ταράτσα της πολυκατοικίας και πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας εντοπίστηκαν τσόφλια.