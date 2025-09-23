Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική στο Βόλο, καθώς ένας 20χρονος φοιτητής σκοτώθηκε μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Πώς συνέβη η τραγωδία στο Βόλο

Όπως όλα δείχνουν, η μοιραία νύχτα ξεκίνησε ως παιχνίδι με φίλους και κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με το The Newspaper, τρεις νεαροί βρίσκονταν το βράδυ της Δευτέρας στην ταράτσα πολυκατοικίας, όπου διασκέδαζαν. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Κάποια στιγμή φέρεται να ακούστηκε μια δυνατή φωνή, που πιθανόν θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Δύο από τους νεαρούς άρχισαν να τρέχουν, ενώ ο τρίτος προσπάθησε να κρυφτεί σε μικρότερη ταράτσα, στην οποία για να φτάσει έπρεπε να πατήσει πάνω στο πλεξιγκλάς του φωταγωγού.

Το υλικό δεν άντεξε, υποχώρησε και ο 20χρονος βρέθηκε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Στην ταράτσα εντοπίστηκαν τσόφλια αυγών.

Ο νεαρός ήταν μοναχογιός γνωστού επιχειρηματία της πόλης.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το τραγικό συμβάν (σκληρές εικόνες):

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου, μοναχογιού της οικογένειας, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.