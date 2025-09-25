Την ώρα που στο λιμάνι του Πειραιά «βράζουν», μετά το νέο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο, ειδικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο πλοίο της Blue Star Chios όπου και συνέβη το μοιραίο συμβάν.

Παράλληλα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας του πλοίου Blue Star Chios είναι πολλά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους σε πλοία της συγκεκριμένης εταιρίας.

Η πρώτη αυτοψία στο πλοίο της Blue Star Chios

Σύμφωνα με την αυτοψία, η πόρτα και ο συναγερμός στο πλοίο «Blue Star Chios» όπου ο 20χρονος εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του, λειτουργούσαν κανονικά. Στο μεταξύ, όπως προέκυψε, ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Ο 20χρονος, βρισκόταν στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου όταν καταπλακώθηκε από συρόμενη υδατοστεγή πόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που περνούσε η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει. Εκτιμάται ότι πιάστηκε μέρος των ρούχων του γεγονός που οδήγησε στον τραγικό θάνατό του.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του «Blue Star Chios» προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο νεαρός ναυτικός.

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία Πειραιά έχει ζητήσει διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ χθες Τετάρτη αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Τα τραγικά συμβάντα του παρελθόντος

Τρία θανάσιμα περιστατικά σε πλοία της ίδιας εταιρίας.

5 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης απωθείται από μέλος του πληρώματος του Blue Horizon, πέφτει από τον καταπέλτη στη θάλασσα και πνίγεται αβοήθητος.

24 Απριλίου 2025. 47χρονη επίκουρος τραυματίζεται θανάσιμα στην Πάτρα, όταν και παρασύρθηκε από φορτηγό στον καταπέλτη πλοίου Claudia.

Χθες χάθηκε μόλις στα 20 του χρόνια, ο ναυτικός, μόλις δύο εβδομάδες στο πλοίο 2 ημέρες μετά τα γενέθλια του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08.00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

24ωρη απεργία

Η Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Χίος», από τις 11.00 σήμερα έως τις 11.00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.