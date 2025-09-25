newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Πειραιάς: Τι έδειξε η αυτοψία εντός του πλοίου που σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:42

Πειραιάς: Τι έδειξε η αυτοψία εντός του πλοίου που σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός

Στο λιμάνι του Πειραιά δεν κινείται τίποτα τις τελευταίες ώρες εξαιτίας της απεργίας των σωματείων, μετά το θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Την ώρα που στο λιμάνι του Πειραιά «βράζουν», μετά το νέο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο, ειδικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στο πλοίο της Blue Star Chios όπου και συνέβη το μοιραίο συμβάν.

Παράλληλα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας του πλοίου Blue Star Chios είναι πολλά, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους σε πλοία της συγκεκριμένης εταιρίας.

Η πρώτη αυτοψία στο πλοίο της Blue Star Chios

Σύμφωνα με την αυτοψία, η πόρτα και ο συναγερμός στο πλοίο «Blue Star Chios» όπου ο 20χρονος εκπαιδευόμενος έχασε τη ζωή του, λειτουργούσαν κανονικά.  Στο μεταξύ, όπως προέκυψε, ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Ο 20χρονος, βρισκόταν στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου όταν καταπλακώθηκε από συρόμενη υδατοστεγή πόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που περνούσε η πόρτα έκλεισε απότομα, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει. Εκτιμάται ότι πιάστηκε μέρος των ρούχων του γεγονός που οδήγησε στον τραγικό θάνατό του.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του «Blue Star Chios» προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο νεαρός ναυτικός.

Εν τω μεταξύ, η Εισαγγελία Πειραιά έχει ζητήσει διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ χθες Τετάρτη αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Τα τραγικά συμβάντα του παρελθόντος

Τρία θανάσιμα περιστατικά σε πλοία της ίδιας εταιρίας.

5 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο 36χρονος Αντώνης Καρυώτης απωθείται από μέλος του πληρώματος του Blue Horizon, πέφτει από τον καταπέλτη στη θάλασσα και πνίγεται αβοήθητος.

24 Απριλίου 2025. 47χρονη επίκουρος τραυματίζεται θανάσιμα στην Πάτρα, όταν και παρασύρθηκε από φορτηγό στον καταπέλτη πλοίου Claudia.

Χθες χάθηκε μόλις στα 20 του χρόνια, ο ναυτικός, μόλις δύο εβδομάδες στο πλοίο 2 ημέρες μετά τα γενέθλια του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08.00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

24ωρη απεργία

Η Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Χίος», από τις 11.00 σήμερα έως τις 11.00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Σύνταξη
Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
