Γιώργος Σταυρόπουλος: Από λοίμωξη πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» – Η αποκάλυψη της Πέπης Τσεσμελή
Ο Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε και από Πάρκινσον, ασθένεια που τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι.
Την αιτία θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου, γνωστού στο ευρύ κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», αποκάλυψε η στενή του φίλη, Πέπη Τσεσμελή.
Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια εκπομπών trash tv στις οποίες συμμετείχε και ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», ο Γιώργος Σταυρόπουλος τα τελευταία χρόνια έδινε σιωπηλά τη δική του μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.
Η εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος τον είχε καθηλώσει σταδιακά στο κρεβάτι, στερώντας του την ευελιξία και τη ζωντάνια που πάντα τον χαρακτήριζαν.
Στο νοσοκομείο με λοίμωξη
Τελικά, όπως υπογραμμίζει η Πέπη Τσεσμελή, μια σοβαρή λοίμωξη ήταν αυτή που τον οδήγησε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 15 ημέρες.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τον δικό του αγώνα, ο οργανισμός του δεν άντεξε.
Η Πέπη Τσεσμελή, σε δημόσια ανάρτησή της, σημείωσε:
«Μετά από πολλά μηνύματά σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του» έγραψε.
