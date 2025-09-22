Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», ο καλτ Γιώργος Σταυρόπουλος

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος που έγινε γνωστός τη δεκαετία του 90 ως μία από τις πιο καλτ τηλεπερσόνες της δεκαετίες, καθιερώνοντας την περσόνα «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» «έφυγε» από τη ζωή.

Την απώλεια του καλτ «Mίστερ Εθνικά Μπούτια» ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συνεργάτιδα του, Πέπη Τσεσμελή.

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυροπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπουτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμoγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουριστικες στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος.Καλο παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως» έγραψε η Τσεσμελή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή αιτία θανάτου του.

Μια εκκεντρική περσόνα της τηλεόρασης στα πιο πειραματικά χρόνια της, ο Σταυρόπουλος ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, συνδέοντας το όνομά του με την εκπομπή Ερωτοδικείο αλλά και τα beef του με τον «Εθνικό Σταρ» Ανδρέα Ευαγγελόπουλο. Οι δυο τους χάρισαν στο κοινό στιγμές τηλεοπτικής υπερβολής που σπάνια πλέον συναντάται.

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε γκελ στο κοινό, αποθεώθηκε σε εκδηλώσεις της εποχής, έχτισε με το χαρακτηριστικό χιούμορ μια περσόνα που σατίριζε στερεότυπα προτού αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ενα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλτ πρόσωπα της δεκαετίας του ’90, κυρίως λόγω του εκκεντρικού του στιλ και της μαξιμαλιστικής του περσόνας στην οθόνη, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» ήταν ένα προϊόν της ιδιωτικής τηλεόρασης που φλέρταρε με το κιτς χωρίς ενοχές και οι καλτ φιγούρες είχαν τη δική τους ξεχωριστή θέση και απήχηση στο κοινό.

Ο Σταυρόπουλος, με τη χαρακτηριστική και αναπολογητική αυτοπεποίθησή του, κατάφερε να γίνει ένα από τα πρόσωπα που συζητούνταν περισσότερο, ενώ η έκφραση «Εθνικά Μπούτια» καθιερώθηκε ως συνώνυμο του φαινομένου.

Tσαρούχης, Καραμανλής και οι άλλοι

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος εξιστόρησε τη ζωή του στην αυτοβιογραφία του Πιστοποιητικό Αγνότητας. Εκεί έγραψε τα παρακάτω:

«Αρχίζω να γνωρίζω την ελίτ της ελληνικής κοινωνίας μαζί με τον μεγάλο μας ζωγράφο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Από απλό μοντέλο του γίνομαι επιστήθιος φίλος του. Γνωρίζω τον Κάρολο Κουν, τη Μελίνα Μερκούρη και τον σύζυγό της, τη μεγάλη μας σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον μεγάλο μας Μυράτ και πολλούς άλλους επώνυμους της εποχής. Γίνονται όλοι γνώριμοί μου.

Μια μέρα γνώρισα τον εθνάρχη μας Κωνσταντίνο Καραμανλή. Είχε επισκεφτεί το ατελιέ να αγοράσει ένα από τα έργα του Γιάννη. Μετά το σαλόνι ανέβηκε τις σκάλες που ήτανε το ατελιέ, ενώ η ακολουθία του περίμενε κάτω. Εγώ στον μικρό καναπέ μ’ένα άσπρο σεντόνι πόζαρα.

Βλέποντας τον Καραμανλή σοκαρίστηκα. Αισθάνθηκα ντροπή. Και απευθύνομαι στον Γιάννη: ‘Συγγνώμη πρέπει να ντυθώ’. Ο Κώστας Καραμανλής χαμογέλασε και μου λέει: ‘Η τέχνη γλυκό μου δεν έχει ντροπή και τίτλους’».

Ο Σταυρόπουλος φέρεται να ήταν ένας από τους πρώτους που έκαναν drag show στην Ελλάδα και πολλοί υποθέτουν ότι η περσόνα του ήταν μια επίμονη art performance που αναδύθηκε μέσα στο πεδίο της trash διασκέδασης.

Ως afficionado της καλτ Ελλάδας, ο Γιώργος Σταυρόπουλος έγραψε στο οπισθόφυλλο της αυτοβιογραφίας του και το αίνιγμα της περσόνας που μας σύστησε:

«Το βιβλίο αυτό είναι κατάθεση ψυχής. Είναι το στίγμα της ζωής που με οδήγησε στο Σύμπαν. Είναι το ερωτηματικό που με βασανίζει από τότε που ανυποψίαστο παιδάκι πέντε ετών έπεσα θύμα διαστρέβλωσης της γενετήσιας ορμής. Άραγε, αν δεν με τράβαγαν οι φωτογραφίες, τα πράγματα θα ήταν τώρα διαφορετικά; Θα ήμουν τώρα ένας καλοβολεμένος οικογενειάρχης δίπλα σε μια στρουμπουλή νοικοκυρά και ανάμεσα σε μερικά ζωηρά κουτσούβελα; Ή μήπως ο δρόμος μου θα ήταν ο ίδιος, κι εγώ απλώς βιάστηκα να τον διαβώ από μόλις πέντε χρονών; Ένα ερώτημα που θα μείνει αναπάντητο για πάντα!»

Σήμερα ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» είναι κομμάτι της τρολ ψηφιακής κουλτούρας ως μιμίδιο με την κλασική κραυγή του: