Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες Τρίτη ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν σημαίνει ότι το Παρίσι ξεχνά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Μακρόν έκανε αυτό το σχόλιο στους δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διμερή συνάντησή τους (φωτογραφία του Reuters/Al Drago, επάνω, ο Μακρόν, αριστερά).

Ο Μακρόν σχολίασε μπροστά στον Τραμπ ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» προκειμένου να ηττηθεί η Χαμάς

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει τις αποφάσεις δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμεί με επιβράβευση για τις «φρικτές ωμότητες» της Χαμάς.

Ο γάλλος πρόεδρος είπε στον αμερικανό ομόλογό του ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» προκειμένου να ηττηθεί η Χαμάς στη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί «σκότωσαν τους κυριότερους ηγέτες της Χαμάς. Αυτό λειτουργεί. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όμως, ταυτόχρονα, έχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», υποστήριξε.

«Δεν είναι ο σωστός τρόπος δράσης»

«Επομένως, αυτό δεν λειτουργεί για την εξάρθρωση της Χαμάς. Δεν είναι ο σωστός τρόπος δράσης. Χρειαζόμαστε επομένως μια πλήρη διαδικασία και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την επόμενη ημέρα», συμπέρανε.

«Είμαι στο πλευρό του Ισραήλ. Ημουν στο πλευρό του Ισραήλ, πραγματικά, όλη μου τη ζωή» απάντησε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ελπίζει να καταλήξει σε μια λύση «καλή για όλους».

French President Emmanuel Macron, defending his recognition of Palestinian statehood, said that after two years of war, the number of Hamas fighters remains the same, proving “it doesn’t work to dismantle Hamas,” and a new process is needed. President Trump responded, “I’m on… pic.twitter.com/J96p8cVv0r — AF Post (@AFpost) September 23, 2025

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι η σύνοδος που θα έχει αργότερα με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στους οποίους θα παρουσιάσει το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου, θα είναι επιτυχής.

Πηγή: ΑΠΕ