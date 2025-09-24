Η νέα… εμφάνιση του Ζάιον Γουίλιαμσον: «Έχω να νιώσω έτσι από το κολέγιο» (pics)

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος και ανανεωμένος στη media day των Πέλικανς, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να κάνει σεζόν καριέρας στο NBA.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα με το βάρος του και με αρκετούς τραυματισμούς που οφείλονταν στα παραπανίσια κιλά που είχε, όμως πλέον η εικόνα του είναι εντυπωσιακή.

Το 2022 υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο ύψους 197,2 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Πέλικανς, με την συμφωνία να είναι κλιμακωτή και να έχει κάποιους όρους.

Για να λάβει το 20% του μισθού του, ο Γουίλιαμσον πρέπει να διατηρήσει το συνολικό βάρος του σε λιγότερο από 110 κιλά και να έχει ποσοστό σωματικού λίπους μικρότερο από 11%.

ZION’S BODY TRANSFORMATION: Zion Williamson looks like a new person when comparing photos from Pelicans media day in 2021 & Pelicans media day in 2025! 💪 Zion said he “hasn’t felt this good since high school, college.” Thoughts on Zion’s new physique? 🤔 pic.twitter.com/essJQfl3Fl — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 24, 2025



Το υπόλοιπο 80% του μισθού του γίνεται αυτομάτως εγγυημένο, αν πιάσει το μίνιμουμ των συμμετοχών που προβλέπονται από τους Πέλικανς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γουίλιαμσον

«Καταστρώσαμε ένα σχέδιο, από πυγμαχία μέχρι έντονη προπόνηση στο γήπεδο football, καθώς και άλλους τρόπους εκγύμνασης. Είναι ωραίο να νιώθεις καλά. Δεν έχω νιώσει έτσι από το κολέγιο, το λύκειο. Μπορώ να μπω σε ένα γυμναστήριο και απλώς να νιώθω καλά».