Με Φουρνιέ και Ναν παρουσίασε η Euroleague τους νέους χορηγούς της (vid)
Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν πρωταγωνιστούν στο βίντεο της Euroleague, όπου παρουσιάζει τη συνεργασία με τους νέους χορηγούς της.
Η Euroleague, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (24/9) τους νέους μεγάλους χορηγούς της, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την Turkish Airlines έπειτα από 15 χρόνια.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad θα είναι οι δύο κεντρικοί συνεργάτες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Η Euroleague έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για τη μεγάλη συνεργασία, όπου πρωταγωνιστούν αστέρες της διοργάνωσης. Ο λόγος για τους Εβάν Φουρνιέ, Κέντρικ Ναν, Λορέντζο Μπράουν, Αλεσάντρο Παγιόλα, Ναδίρ Χίφι, Κέβιν Πάντερ, Αλμπέρτο Αμπάλδε και Νικολό Μέλι.
Δείτε το βίντεο της Euroleague
We’re proud to welcome @etihad & @VisitAbuDhabi as Main Partners of EuroLeague, bringing unforgettable journeys and experiences on and off the court.🏀 #Euroleague #Etihad #InAbuDhabi pic.twitter.com/R8vIlV4OiC
— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
Μάλιστα, στο βίντεο ο άσος του Παναθηναϊκού πασάρει την μπάλα στον Γάλλο σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού.
