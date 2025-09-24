Με Φουρνιέ και Ναν παρουσίασε η Euroleague τους νέους χορηγούς της (vid)

Η Euroleague, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (24/9) τους νέους μεγάλους χορηγούς της, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με την Turkish Airlines έπειτα από 15 χρόνια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad θα είναι οι δύο κεντρικοί συνεργάτες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Euroleague έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για τη μεγάλη συνεργασία, όπου πρωταγωνιστούν αστέρες της διοργάνωσης. Ο λόγος για τους Εβάν Φουρνιέ, Κέντρικ Ναν, Λορέντζο Μπράουν, Αλεσάντρο Παγιόλα, Ναδίρ Χίφι, Κέβιν Πάντερ, Αλμπέρτο Αμπάλδε και Νικολό Μέλι.

Δείτε το βίντεο της Euroleague

Μάλιστα, στο βίντεο ο άσος του Παναθηναϊκού πασάρει την μπάλα στον Γάλλο σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού.