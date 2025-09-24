Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο
- Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατ. ευρώ σε σούπερ μάρκετ
- Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας για υπόθεση διαφθοράς
- Σοκαριστικές εικόνες από την Μπανγκόκ: Άνοιξε τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων μπροστά από νοσοκομείο
- Ανοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών - Έως τις 2 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
Η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου δρομολογείται για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στην Αθήνα. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Οι επιθέσεις του 24χρονου άρχισαν το απόγευμα της Τρίτης, επί της οδού Μάρνης όταν χτύπησε αλλοδαπό
Όπως έχει ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, η Υπηρεσία Ασύλου προχωρά άμεσα στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
Ο 24χρονος δηλώνει άστεγος, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ενώ σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, όπως και για βία κατά υπαλλήλων λόγω της επίθεσης που εξαπέλυσε προς τους αστυνομικούς που επενέβησαν.
Αθήνα: Το χρονικό των επιθέσεων
Οι επιθέσεις του 24χρονου άρχισαν το απόγευμα της Τρίτης, επί της οδού Μάρνης, στο κέντρο της Αθήνας, όταν επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το θύμα ένα τσαντάκι που περιείχε σημαντικά έγγραφα και 600 ευρώ σε μετρητά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».
Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 10 το βράδυ, ο δράστης επιχείρησε νέα επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον μιας νεαρής γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας μαχαίρι και ψαλίδι, προσπάθησε να την μαχαιρώσει στην κοιλιακή χώρα.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί. Ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν δεύτερο. Παρά τη σφοδρή του αντίδραση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.
- Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
- Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
- Άρση ασυλίας Σταμάτη και Γραμμένου αποφάσισε η Βουλή
- Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
- Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
- Γαλλία: Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον εκπαιδευτικού – Αυτοτραυματίστηκε ο ύποπτος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις