Η διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου δρομολογείται για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στην Αθήνα. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι επιθέσεις του 24χρονου άρχισαν το απόγευμα της Τρίτης, επί της οδού Μάρνης όταν χτύπησε αλλοδαπό

Όπως έχει ήδη αναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, η Υπηρεσία Ασύλου προχωρά άμεσα στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Ο 24χρονος δηλώνει άστεγος, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ενώ σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, όπως και για βία κατά υπαλλήλων λόγω της επίθεσης που εξαπέλυσε προς τους αστυνομικούς που επενέβησαν.

Αθήνα: Το χρονικό των επιθέσεων

Οι επιθέσεις του 24χρονου άρχισαν το απόγευμα της Τρίτης, επί της οδού Μάρνης, στο κέντρο της Αθήνας, όταν επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το θύμα ένα τσαντάκι που περιείχε σημαντικά έγγραφα και 600 ευρώ σε μετρητά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 10 το βράδυ, ο δράστης επιχείρησε νέα επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον μιας νεαρής γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας μαχαίρι και ψαλίδι, προσπάθησε να την μαχαιρώσει στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί. Ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν δεύτερο. Παρά τη σφοδρή του αντίδραση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.