Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: Τραυμάτισε περαστικό με μπουκάλι, επιτέθηκε σε γυναίκα και δάγκωσε αστυνομικό

Τον τρόμο έσπειρε χθες Τρίτη (23/9) στην Αθήνα ένας 24χρονος άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 7:50 το απόγευμα επί της οδού Μάρνης, όπου ο νεαρός επιτέθηκε σε αλλοδαπό άνδρα με γυάλινο μπουκάλι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, αφαίρεσε από το θύμα ένα τσαντάκι που περιείχε σημαντικά έγγραφα και 600 ευρώ σε μετρητά. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

O 24χρονος δηλώνει άστεγος ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 10 το βράδυ, ο δράστης επιχείρησε νέα επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον μιας νεαρής γυναίκας στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη. Κρατώντας μαχαίρι και ψαλίδι, προσπάθησε να τη μαχαιρώσει στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί. Ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, δαγκώνοντας έναν αστυνομικό και κλωτσώντας έναν δεύτερο. Παρά τη σφοδρή του αντίδραση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.

Ο 24χρονος δηλώνει άστεγος, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης βαριών και σοβαρών σωματικών βλαβών, όπως και για βία κατά υπαλλήλων.