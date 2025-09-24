Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό

Μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη 59χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα του αδελφού της, ο οποίος την έπνιξε με μια νάυλον σακούλα μέσα στο σπίτι της.

Μάλιστα, την ώρα που το φέρετρο οδηγούνταν στην τελευταία της κατοικία, ο 50χρονος δράστης περνούσε το κατώφλι των δικαστηρίων για να απολογηθεί, πριν κριθεί τελικά προφυλακιστέος.

Σε σοκ η οικογένεια

Η οικογένεια αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πώς συνέβη αυτή η τραγωδία στο σπίτι της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο 50χρονος ήταν για χρόνια το στήριγμα της αδελφής του, πάντα στο πλευρό της στις δύσκολες στιγμές. Ο πατέρας τους, συντετριμμένος, ακολούθησε υποβασταζόμενος την πομπή, δηλώνοντας πως ποτέ δεν περίμενε να βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση.

Το περασμένο Σάββατο, λίγες ώρες μετά το εξιτήριο της 59χρονης από το νοσοκομείο, τα δύο αδέλφια επέστρεψαν στο σπίτι της. Όμως, μια έντονη προστριβή στάθηκε η αφορμή για το μοιραίο.

Λίγο αργότερα, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι θόλωσε και έσφιξε μια σακούλα στον λαιμό της αδελφής του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα πάλεψε για να σωθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τι είπε στην απολογία του

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε τα ίδια λόγια, αναγνωρίζοντας ότι «έβαψε τα χέρια του με αίμα».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ – κατά πληροφορίες – δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Ειδικότερα, ο 50χρονος είχε μιλήσει στους αστυνομικούς για μια «σύγχρονη τραγωδία». Υποστήριξε πως η αδερφή του είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα, κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 50χρονος οικογενειάρχης, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της, θα έφτανε στο σημείο να την σκοτώσει.

Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι του.