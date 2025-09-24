newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας – Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:14

Ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας – Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια υπογράφηκε σήμερα, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚYA) από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Η ΚYA θα υλοποιηθεί με ευθύνη της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Σ.Ε.Μ.Α.Ε.) με την καθοριστική συμβολή και τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα. Συμπληρωματικά, προβλέπεται συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Η απόφαση προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης: την επιλογική, κατά την πρόσληψη προσωπικού· την αρχική, κατά την έναρξη της υπηρεσίας· την περιοδική, σε τακτά διαστήματα· καθώς και την έκτακτη, όταν προκύπτουν ειδικές ανάγκες ή περιστάσεις.

Η ΚΥΑ προβλέπει μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία υλοποιείται από Ειδικές Επιτροπές Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΕΕΚ), στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι του Σ.Ε.Μ.Α.Ε. και μέλος του ΑΣΕΠ.

Το ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνει τη συνεχή προσαρμογή και επικαιροποίηση των ψυχομετρικών δοκιμασιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Μετά την υπογραφή της ΚΥΑ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε σχετικά:

«Είναι μια απόφαση που ενισχύει θεσμικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας και πρέπει να πω και για την ελληνική κοινωνία. Η συνεργασία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τη «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αξιοποιεί τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλές προδιαγραφές που υπάρχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την προάσπιση του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και την υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ένα συνταγματικό ρόλο, να υπηρετούν την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στην ευρύτητά τους. Δεν αφορά μόνον τα σύνορα. Αφορά και την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή των Ελλήνων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση – και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Κώστα Κυρανάκη για τη σύλληψη αυτής της προσέγγισης – θέτει στο επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο, τον χρήστη των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. Ενισχύει τα συστήματα ελέγχου και πρόληψης, και δημιουργεί συγχρόνως ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας. Εξασφαλίζει έτσι ότι κρίσιμες θέσεις θα στελεχώνονται από προσωπικό που έχει και επαγγελματική επάρκεια, αλλά και ψυχολογική επάρκεια.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών σημείωσε σχετικά:

«Θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να διαχειριστεί επί καθημερινής βάσης ανθρώπινες ζωές, να αξιολογείται σε κάθε σενάριο κινδύνου και να έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που φέρει όταν φτάσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Με το νέο μοντέλο εκπαίδευσης των εργαζομένων το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ψυχομετρικών και ιατρικών δοκιμασιών, αυτό ακριβώς πετυχαίνουμε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον Υπουργό Νίκο Δένδια, όσο και τον Υφυπουργό Θανάση Δαβάκη για την πολύτιμη συνεισφορά του ΓΕΕΘΑ.

Οι υποχρεωτικές δοκιμασίες καταλληλότητας στις οποίες θα καλούνται να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι, τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την τακτική αξιολόγηση μετά την πρόσληψη, θα συμπεριλαμβάνουν δοκιμασίες αντανακλαστικών, ψυχομετρικές εξετάσεις, δοκιμές μέσω της χρήσης προσομοιωτών, γενικές ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις αισθήσεων, αιματολογικές για ναρκωτικές ουσίες, τεστ θεωρητικών γνώσεων, ορθοφωνία, διαχείριση σεναρίων κρίσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι από την πρώτη στιγμή ο πρωταρχικός μας στόχος και σήμερα βάζουμε όλοι μαζί τα θεμέλια για έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες αυτού του εγχειρήματος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Πειραιάς: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios που ερχόταν από τη Ρόδο
Απεργία στο πλοίο 24.09.25 Upd: 11:21

Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios κατά την επιστροφή από τη Ρόδο

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο επέστρεφε στον Πειραιά από τη Ρόδο - Στο Blue Star Chios προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία - Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία – κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία – κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της, το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος, αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Σύνταξη
Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
Καταγγελία 24.09.25

Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Εννέα επιθέσεις με drones και κρότου λάμψης δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 24.09.25

Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας (17:00) στο πρώτο του ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα με πολλές αλλαγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο