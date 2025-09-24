Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα. Ένας αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στον 45χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο αστυνομικός αρχικά απείλησε τον αδελφό του, ενώ όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αστυνομικός φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του 45χρονου, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε, τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε με σιδερολοστό.

Ο 45χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αναζήτηση του δράστη από τους συναδέλφους του. Ο αστυνομικός, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα στο τμήμα, επικαλούμενος ασθένεια.

Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με εντολή του εισαγγελέα, ενώ άφαντος παραμένει ο αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση.