Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδελφού του, τον χτύπησε με λοστό και εξαφανίστηκε
Αστυνομικός στην Πάτρα εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδελφού τουκαι μετά του επιτέθηκε με σιδερολοστό
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα. Ένας αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στον 45χρονο αδελφό του.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο αστυνομικός αρχικά απείλησε τον αδελφό του, ενώ όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αστυνομικός φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του 45χρονου, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε, τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε με σιδερολοστό.
Ο 45χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αναζήτηση του δράστη από τους συναδέλφους του. Ο αστυνομικός, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε την επόμενη ημέρα στο τμήμα, επικαλούμενος ασθένεια.
Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με εντολή του εισαγγελέα, ενώ άφαντος παραμένει ο αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση.
