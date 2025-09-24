Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ο ρόλος του Χλαπάτσα δεν μου έκανε καλό»
Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο ρόλο του Χλαπάτσα στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά».
Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλων μίλησε για τον ρόλο του ως Χλαπάτασας.
Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ παράλληλα έχει μεταφράσει και σκηνοθετήσει μεγάλα έργα.
Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ο Χλαπάτσας με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους»
«Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο «Χλαπάτσας» δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκε.» είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Για κάποια χρόνια, αποδείχθηκε ότι ο ρόλος του Χλαπάτσα δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο Χλαπάτσας με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους».
Της «Ελλάδος τα παιδιά»: Από τις σειρές που το ελληνικό κοινό έχει λατρέψει με πάθος
Τόσο στην πρώτη προβολή της αλλά κυρίως στις δεκάδες επαναλήψεις που παίχτηκαν αλλά και στα μεμονωμένα επεισόδια που μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο.
Η σειρά προβλήθηκε το 1993 και έδωσε στον Γιάννη Μπέζο αλλά και στους υπόλοιπους πρωταγωνιστές μεγάλη αναγνωρισιμότητα.
Ο Κώστας Ευρυπιώτης, ο Γιάννης Σαββιδάκης και ο Νίκος Αλεξίου κρατούσαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ωστόσο ξεχωριστή φιγούρα στην παρέα ήταν φυσικά ο «Χλαπάτσας» κατά κόσμον Δημήτρης Φραγκιόγλου που είχε τον ρόλο του «καρφιού».
