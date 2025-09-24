Συντάξεις: 200.000 νέες αποχωρήσεις εργαζομένων το 2025

Εκρηξη των συνταξιοδοτήσεων για το τρέχον έτος αλλά και για το 2026 προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση. Υπολογίζεται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά θα συνταξιοδοτηθούν το 2025 κοντά στις 200.000 άτομα, δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 600.000 αποχωρήσεις από τις αρχές του 2023.

Ηδη η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο α΄ εξάμηνο του 2025 δείχνει πως οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν ήδη στις 97.334, πολύ κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2024 που έκλεισε με 197.228 αιτήσεις. Ειδικότερα, τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, όταν τον Ιούνιο του 2024 είχαν υποβληθεί μόλις 15.215 αιτήσεις.

Είχε προηγηθεί ο Ιανουάριος με τις νέες αιτήσεις να ανέρχονται σε 15.896, ο Φεβρουάριος με 16.336, ο Μάρτιος με 15.809, ο Απρίλιος με 16.568 και ο Μάιος με 16.195 νέες αιτήσεις.

Για ολόκληρο το 2024, τη συνταξιοδότηση επέλεξαν 197.228 εργαζόμενοι, δηλαδή 6.860 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος (2023). Από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ το 2017 έως και σήμερα, τα έτη της μαζικής «φυγής» στη σύνταξη ήταν τα έτη 2021, 2022 και 2024.

Βασικοί λόγοι

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι βασικοί λόγοι της μαζικής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων είναι οι παρακάτω:

Το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης από το 2027. Τονίζεται ότι στο τέλος του 2026 θα κληθεί να αποφασίσει η κυβέρνηση για το αν και πώς θα αυξηθούν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στη χώρα μας από 1-1-2027, με βάση τις εξελίξεις στο προσδόκιμο ζωής. Επισημαίνεται ότι στη χώρα μας η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει μηχανισμό αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης από το έτος 2021 και μετά, που θα προσαρμόζει την ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής κάθε τρία χρόνια.

Το νέο ευνοϊκό καθεστώς για την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, το οποίο επιτρέπει σε συνταξιούχους να απασχολούνται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους. Το μέτρο σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Τονίζεται ότι με το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων από 1/1/2024 δεν κόβεται καμία σύνταξη (πλην της απασχόλησης συνταξιούχων κάτω των 62 ετών στο Δημόσιο) και όσοι αναλαμβάνουν εργασία καταβάλλουν ειδικό πόρο στον ΕΦΚΑ με 10% επί του μισθού ή με προσαύξηση της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης κατά 50% αν είναι συνταξιούχοι με ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση για να αρχίσει να μετρά η προσαύξηση είναι να δηλώσουν ότι απασχολούνται στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με έρευνα του 2016 (Ρομπόλης, Μπέτσης), η συνταξιοδότηση των baby boomers θα γίνει την περίοδο 2022-2029 και σε αυτό το χρονικό διάστημα ο ετήσιος ρυθμός συνταξιοδοτήσεων θα είναι διπλάσιος από ό,τι την περίοδο 2015-2022 (5% ετησίως).

Αύξηση συντάξεων

Επισημαίνεται ότι η αύξηση συντάξεων το νέο έτος θα κινηθεί – σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις – στο 2,35% μεικτά, δηλαδή κάτω από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ θα ανέλθουν σε έως 20 ευρώ τον μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1.300 – 1.500 ευρώ θα ανέλθουν έως 35 ευρώ τον μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, στις μεσαίες συντάξεις η αύξηση θα ανέλθει στα 450 ευρώ και στις υψηλές πάνω από 2.700 ευρώ θα φτάσει στα 780 ευρώ ετησίως.

