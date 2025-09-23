Το AI μίλησε: Οι επόμενοι έξι νικητές της «Χρυσής Μπάλας» (pic)
Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει τους νικητές της «Χρυσής Μπάλας» μέχρι το 2031 με τον Μπέλινγκχαμ και τον Γιαμάλ να έχουν την τιμητική τους.
- Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
- Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου - Ψάχνουν τον οδηγό του λευκού βαν
- Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονο έξω από σχολείο
- Τρένο παρέσυρε αγροτικό στο Σουφλί - Το όχημα έπεσε σε χαντάκι
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον είχαν χρίσει φαβορί, λόγω και της πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την κατάκτηση του Champions League.
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) προέβλεψε τους έξι επόμενους νικητές του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το υπολογιστικό μοντέλο έχει προβέψει τον νικητή μέχρι και το 2031.
Για το 2026 η πρόβλεψη είναι πως νικητής θα είναι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ για το 2027, επίσης για πρώτη φορά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τους δύο σούπερ σταρ να τα καταφέρνουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η τετραετία 2028-2031 κυριαρχείται από δύο παίκτες, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ (2028 και 2029) και τον φετινό δεύτερο της λίστας, Λαμίν Γιαμάλ (2030 και 2031).
Δείτε τι λέει το ΑΙ για τη «Χρυσή Μπάλα»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
- Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
- Η υπόκλιση του Αμορίμ στον Μουρίνιο: «Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμουν στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»
- Το AI μίλησε: Οι επόμενοι έξι νικητές της «Χρυσής Μπάλας» (pic)
- Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
- «Έφυγε» ο Νίκολα Πίλιτς: Ήταν ο «τενιστικός πατέρας» του Νόβακ Τζόκοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις