Το AI μίλησε: Οι επόμενοι έξι νικητές της «Χρυσής Μπάλας» (pic)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον είχαν χρίσει φαβορί, λόγω και της πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την κατάκτηση του Champions League.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) προέβλεψε τους έξι επόμενους νικητές του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το υπολογιστικό μοντέλο έχει προβέψει τον νικητή μέχρι και το 2031.

Για το 2026 η πρόβλεψη είναι πως νικητής θα είναι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ για το 2027, επίσης για πρώτη φορά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τους δύο σούπερ σταρ να τα καταφέρνουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η τετραετία 2028-2031 κυριαρχείται από δύο παίκτες, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ (2028 και 2029) και τον φετινό δεύτερο της λίστας, Λαμίν Γιαμάλ (2030 και 2031).

Δείτε τι λέει το ΑΙ για τη «Χρυσή Μπάλα»