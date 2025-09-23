Ένας κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας της Χαλκιδικής απέδρασε σήμερα το πρωί, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 27χρονος σε έναν μήνα θα αποφυλακιζόταν και όλοι αναρωτιούνται γιατί δραπέτευσε έναν μήνα πριν την αποφυλάκισή του.

Η είδηση που τον οδήγησε στην απόδραση

Περίπου στις 11:00 το πρωί ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατάφερε να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του, του είπε ότι θέλει να χωρίσουν γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο.

Αυτό ήταν ο λόγος που δραπέτευσε. Μέχρι και αυτή την ώρα αναζητείται, ενώ εκτιμάται ότι έχει φύγει εκτός χώρας.

Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, ελέγχοντας οχήματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Να σημειωθεί πριν μερικές ημέρες ότι ο 27χρονος δραπέτης ήταν ύποπτος για μία αιματηρή επίθεση σε ληστεία με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα στην περιοχή της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς τα αποτυπώματά που βρέθηκαν είναι ορφανά και δεν ανήκουν στον δραπέτη.