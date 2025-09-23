newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χαλκιδική: Ένας 27χρονος απέδρασε ένα μήνα πριν αποφυλακιστεί – Το τηλεφώνημα που τον αναστάτωσε
Ελλάδα 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:44

Χαλκιδική: Ένας 27χρονος απέδρασε ένα μήνα πριν αποφυλακιστεί – Το τηλεφώνημα που τον αναστάτωσε

Ο 27χρονος που δραπέτευσε μόλις ένα μήνα πριν την αποφυλάκισή του αναζητείται από την αστυνομία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Ένας κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας της Χαλκιδικής απέδρασε σήμερα το πρωί, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 27χρονος σε έναν μήνα θα αποφυλακιζόταν και όλοι αναρωτιούνται γιατί δραπέτευσε έναν μήνα πριν την αποφυλάκισή του.

Η είδηση που τον οδήγησε στην απόδραση

Περίπου στις 11:00 το πρωί ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατάφερε να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του, του είπε ότι θέλει να χωρίσουν γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο.

Αυτό ήταν ο λόγος που δραπέτευσε. Μέχρι και αυτή την ώρα αναζητείται, ενώ εκτιμάται ότι έχει φύγει εκτός χώρας.

Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, ελέγχοντας οχήματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Να σημειωθεί πριν μερικές ημέρες ότι ο 27χρονος δραπέτης ήταν ύποπτος για μία αιματηρή επίθεση σε ληστεία με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα στην περιοχή της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.
Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς τα αποτυπώματά που βρέθηκαν είναι ορφανά και δεν ανήκουν στον δραπέτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων
Ελλάδα 23.09.25

24ωρο μετρό αλλά… δύο ταχυτήτων

Η Γραμμή 1, η παλαιότερη εν λειτουργία γραμμή της Αθήνας, δεν περιλαμβάνεται στην ολοήμερη λειτουργία των μέσων κάθε Σάββατο

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς 22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;
Δύσκολα διλήμματα 23.09.25

Το κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά - Πόση αξία έχουν οι απειλές του;

Ο Guardian εξετάζει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης - Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Euroleague 23.09.25

Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο