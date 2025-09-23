Χαλκιδική: Ένας 27χρονος απέδρασε ένα μήνα πριν αποφυλακιστεί – Το τηλεφώνημα που τον αναστάτωσε
Ο 27χρονος που δραπέτευσε μόλις ένα μήνα πριν την αποφυλάκισή του αναζητείται από την αστυνομία
- Ένοχη η μητέρα που σκότωσε τα δυο παιδιά της και έβαλε τις σορούς σε βαλίτσες
- Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα
- «Ικανός χειριστής» πίσω από τα drones που εντοπίστηκαν στα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο
- Πώς απαντάει το Κατάρ στο Ισραήλ – «Πλέον είναι εθνική απειλή και για εμάς»
Ένας κρατούμενος στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας της Χαλκιδικής απέδρασε σήμερα το πρωί, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
Ο 27χρονος σε έναν μήνα θα αποφυλακιζόταν και όλοι αναρωτιούνται γιατί δραπέτευσε έναν μήνα πριν την αποφυλάκισή του.
Η είδηση που τον οδήγησε στην απόδραση
Περίπου στις 11:00 το πρωί ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατάφερε να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του, του είπε ότι θέλει να χωρίσουν γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο.
Αυτό ήταν ο λόγος που δραπέτευσε. Μέχρι και αυτή την ώρα αναζητείται, ενώ εκτιμάται ότι έχει φύγει εκτός χώρας.
Αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, ελέγχοντας οχήματα.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
- Γιώργος Σεφέρης: Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σκορπίζουμε τον ελληνισμό μας
- Φιλιππίνες: Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος – Χιλιάδες τα θύματά του
- Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
- H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
- Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
- UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις