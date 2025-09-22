newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:20

Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, διαδηλωτών και δημοσιογράφων – τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Λίμα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν χθες Κυριακή στη δημοσιότητα οι διοργανωτές και οι περουβιανές αρχές.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από τη συλλογικότητα «Génération Z» («Γενιά Ζ»), εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν τις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Περού.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι από την πλευρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά πως τρία μέλη της τραυματίστηκαν, αλλά αργότερα αύξησε σε 12 τον αριθμό των τραυματιών. Δύο εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ένωση Δημοσιογράφων του Περού ενημέρωσε πως έξι μέλη της τραυματίστηκαν από πυρά της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων δύο εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa Noticias.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση – στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές – εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής στο Περού.

Καθώς η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε οδεύει στην τελική ευθεία της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται την 28η Ιουλίου 2026, η δημοτικότητά της βρίσκεται στο ναδίρ, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας.

Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο θεωρείται από πολλούς ως άντρο διαφθοράς. Προ ημερών, ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Σεισμός στο Άγιο Όρος: Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι, λέει ο Λέκκας
4,8 Ρίχτερ 22.09.25

«Περίεργο φαινόμενο, είμαστε προβληματισμένοι» - Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό στο Άγιο Όρος

Ο σημερινός σεισμός στο Άγιο Όρος, είναι ο 10ος σεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, στην περιοχή - Είναι  «ένα φαινόμενο αρκετά περίεργο σε σχέση με την εμμονή 18 μήνες τώρα» είπε ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
